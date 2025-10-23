La violencia no tiene fin: así recibieron los hinchas de la U de Chile a los jugadores de Lanús

En un fallo sin precedentes, la Conmebol decidió eliminar al Rojo mientras que impuso sanciones a ambos conjuntos entre las que se destaca que el conjunto chileno debe jugar sin público en siete encuentros de local y visitante en torneos internacionales.

Piedra al micro de Lanús.jpg3 El partido entre la U de Chile y Lanús se jugará sin público.

Sin embargo, esto no garantizó que los hinchas se las ingeniaran para violentar el colectivo de Lanús que fue atacado por piedras de enorme tamaño. Así lo registró Eduardo Toto Salvio quien no dudó en compartir las lamentables imágenes en su cuenta de Instagram.

Sobre el video escribió: "Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. Lamentable!!! Hasta que no maten a un jugador, no van a cambiar?".