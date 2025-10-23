Inicio Ovación Fútbol Universidad de Chile
Volvió a perder el fútbol

La violencia no tiene fin: así recibieron los hinchas de la U de Chile a los jugadores de Lanús

La Universidad de Chile volvió a hacer de las suyas y ahora agredieron el micro que trasladaba a los jugadores y cuerpo técnico de Lanús

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]

Lanús viajó a Santiago para disputar el primer partido de las semifinales de la Copa Sudamericana frente a la Universidad de Chile, pero tuvieron un recibimiento muy hostil. Cuando el micro que trasladaba a los jugadores estaba en pleno camino al Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos fueron sorprendidos por hinchas del conjunto chileno quienes le lanzaron piedras de gran tamaño.

Las imágenes son impactantes ya que si alguna de las piedras golpeaba a los jugadores del conjunto Granate podría haber causado preocupante lesiones; además, la violencia de los hinchas de la U vuelve a ser noticia tras los lamentables sucesos producidos en el Libertadores de América.

El partido se disputará sin hinchas por los hechos ocurridos el pasado 20 de agosto en el partido que enfrentó a la Universidad de Chile ante Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En un fallo sin precedentes, la Conmebol decidió eliminar al Rojo mientras que impuso sanciones a ambos conjuntos entre las que se destaca que el conjunto chileno debe jugar sin público en siete encuentros de local y visitante en torneos internacionales.

Sin embargo, esto no garantizó que los hinchas se las ingeniaran para violentar el colectivo de Lanús que fue atacado por piedras de enorme tamaño. Así lo registró Eduardo Toto Salvio quien no dudó en compartir las lamentables imágenes en su cuenta de Instagram.

Sobre el video escribió: "Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. Lamentable!!! Hasta que no maten a un jugador, no van a cambiar?".

