De la mano del Rifle Sábato, Independiente Rivadavia goleó a Central Córdoba

La primera del partido llegó a los 12 minutos tras una pelota larga del arquero Nicolás Bolcato, quien desde su área asistió a Luciano Sábato. Este remató de derecha y la pelota se fue apenas desviada.

Minutos más tarde Julián Reyna habilitó a Axel Leiva, quien ingresó en soledad por el carril izquierdo y cabeceó a las manos del arquero. Posteriormente el mismo Reyna peleó con el central del Ferroviario, ganó la pelota en la puerta del área y remató desviado de zurda.

De tanto ir, el equipo de Oscar Alonso tuvo su recompensa. El reloj marcaba 27 minutos cuando una contra perfecta terminó con la apertura del marcador. Leiva trasladó desde su campo y, al pasar tres cuartos de cancha, asistió al Rifle Sabato. Este controló y, de zurda, puso el merecido 1-0 para Independiente Rivadavia.

Central Córdoba, en la única que tuvo en la primera etapa, se encontró con la gran respuesta de Bolcato. Ignacio Copetti definió mano a mano y su remate fue bien tapado por el 1 de la Lepra, que lo festejó como un gol.

Luciano Sabato Reserva Independiente Rivadavia La definición de Luciano Sabato para el primer gol de Independiente Rivadavia. Fabián Salamone / Diario UNO

La Lepra lo liquidó y sumó tres puntos claves

En el inicio del complemento el Ferroviario intentó revertir su imagen. Copetti, esta vez de zurda, buscó sorprender pero la pelota se fue lejos del arco local cuando todavía no se cumplía el primer minuto de juego. Desde entonces, el Azul apretó el acelerador y logró liquidar rápidamente las acciones en Ciudad Deportiva.

Julián Reyna metió un pase filtrado que, tras un toque en el taco de Ibáñez, le quedó servida al goleador del torneo Clausura de Reserva. Abriendo el botín de su pie derecho Sabato puso el 2-0 parcial y anotó si décimoprimera conquista en la competencia, a los 19 minutos del segundo tiempo.

Reserva Independiente Rivadavia El Rifle Sabato llegó a 11 gritos y es el máximo goleador del torneo de Reserva. Fabián Salamone / Diario UNO

Central Córdoba acusó el golpe y tras un yerro en la salida del fondo, la pelota le quedó servida a Ibáñez. Cuando todo era caos, el Pulga se tomó un segundo de más, vio al arquero adelantado y la picó para ponerle cifras definitivas al encuentro.

Los minutos pasaron, Independiente Rivadavia manejó los hilos del partido y terminó sellando una brillante victoria en el último partido de la fase regular en condición de local. La próxima semana buscará la clasificación visitando a Defenda y Justicia para meterse así entre los ochos mejores de la zona y clasificar a playoffs.