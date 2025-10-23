Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Torneo de Reserva

De la mano del Rifle Sábato, Independiente Rivadavia goleó a Central Córdoba

Independiente Rivadavia le ganó 3-0 al Ferroviario. De esta manera se ilusiona con clasificar a los playoffs del torneo de Reserva

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Independiente Rivadavia goleó a Central Córdoba en el torneo de Reserva.

Independiente Rivadavia goleó a Central Córdoba en el torneo de Reserva.

Fabián Salamone / Diario UNO

Por la 15ª fecha del torneo Clausura de Reserva, Independiente Rivadavia goleó a Central Córdoba en la cancha número tres de Ciudad Deportiva. De esta manera el dueño de casa cerró con una sonrisa su participación, en condición de local, en la fase regular del torneo. La próxima semana visitará a Defensa y Justicia.

Un doblete de Luciano Sábato y el restante de Joaquín Ibáñez, que definió de forma sutil al ver al arquero adelantado, le dieron una victoria clave a una Lepra que se ilusiona con poder meterse entre los ocho mejores de su zona a una fecha para el final.

Reserva Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia venció a Central Córdoba en Ciudad Deportiva.

Independiente Rivadavia venció a Central Córdoba en Ciudad Deportiva.

Independiente Rivadavia, amplio dominador en el primer tiempo

Independiente Rivadavia se hizo fuerte en condición de local. A lo largo de los primeros 45 minutos el Azul fue ampliamente superior a su rival y logró plasmarlo en el marcador.

La primera del partido llegó a los 12 minutos tras una pelota larga del arquero Nicolás Bolcato, quien desde su área asistió a Luciano Sábato. Este remató de derecha y la pelota se fue apenas desviada.

Minutos más tarde Julián Reyna habilitó a Axel Leiva, quien ingresó en soledad por el carril izquierdo y cabeceó a las manos del arquero. Posteriormente el mismo Reyna peleó con el central del Ferroviario, ganó la pelota en la puerta del área y remató desviado de zurda.

De tanto ir, el equipo de Oscar Alonso tuvo su recompensa. El reloj marcaba 27 minutos cuando una contra perfecta terminó con la apertura del marcador. Leiva trasladó desde su campo y, al pasar tres cuartos de cancha, asistió al Rifle Sabato. Este controló y, de zurda, puso el merecido 1-0 para Independiente Rivadavia.

Central Córdoba, en la única que tuvo en la primera etapa, se encontró con la gran respuesta de Bolcato. Ignacio Copetti definió mano a mano y su remate fue bien tapado por el 1 de la Lepra, que lo festejó como un gol.

Luciano Sabato Reserva Independiente Rivadavia
La definición de Luciano Sabato para el primer gol de Independiente Rivadavia.

La definición de Luciano Sabato para el primer gol de Independiente Rivadavia.

La Lepra lo liquidó y sumó tres puntos claves

En el inicio del complemento el Ferroviario intentó revertir su imagen. Copetti, esta vez de zurda, buscó sorprender pero la pelota se fue lejos del arco local cuando todavía no se cumplía el primer minuto de juego. Desde entonces, el Azul apretó el acelerador y logró liquidar rápidamente las acciones en Ciudad Deportiva.

Julián Reyna metió un pase filtrado que, tras un toque en el taco de Ibáñez, le quedó servida al goleador del torneo Clausura de Reserva. Abriendo el botín de su pie derecho Sabato puso el 2-0 parcial y anotó si décimoprimera conquista en la competencia, a los 19 minutos del segundo tiempo.

Reserva Independiente Rivadavia
El Rifle Sabato llegó a 11 gritos y es el máximo goleador del torneo de Reserva.

El Rifle Sabato llegó a 11 gritos y es el máximo goleador del torneo de Reserva.

Central Córdoba acusó el golpe y tras un yerro en la salida del fondo, la pelota le quedó servida a Ibáñez. Cuando todo era caos, el Pulga se tomó un segundo de más, vio al arquero adelantado y la picó para ponerle cifras definitivas al encuentro.

Los minutos pasaron, Independiente Rivadavia manejó los hilos del partido y terminó sellando una brillante victoria en el último partido de la fase regular en condición de local. La próxima semana buscará la clasificación visitando a Defenda y Justicia para meterse así entre los ochos mejores de la zona y clasificar a playoffs.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas