Banco Nación comenzó en agosto a pagar intereses en las cuentas sueldo de sus clientes. Desde ese entonces son muchos los titulares que se preguntan ¿cuánto gano si dejo $500.000 en mi cuenta del Banco Nación?.
Cuánto gano si dejo $500.000 en mi cuenta del Banco Nación
El Banco Nación paga un interés del 32% anual a los clientes que dejen un saldo de en sus cuentas de sueldo
La propuesta del Banco Nación se suma a una práctica muy común entre los clientes: la transferencia de dinero de la cuenta corriente o sueldo a billeteras virtuales que, desde hace mucho tiempo, pagan un retorno por tener saldo positivo en la cuenta.
¿Cuánto gano si dejo $500.000 en la cuenta del Banco Nación?
El Banco Nación, que tiene propuestas como créditos hipotecarios para sus clientes y otras promociones también da un retorno a quienes dejen dinero en su cuenta.
Lo destacable es que en el rubro billeteras virtuales Banco Nación, que está asociado a MODO, tenía una estrategia retrasada para que los pequeños ahorristas dejaran el dinero en la cuenta y no se lo llevaran a otra billetera virtual en busca de una renta que, por modesta, no es despreciable.
Más allá de que Banco Nación ofrece una alta tasa de interés en los plazo fijos a 30, 60 y 90 días existe la desventaja de tener que esperar este tiempo para tener disponible el dinero.
Sin embargo, si se deja un saldo en cuenta, genera una renta por día, por mes y por año. La tasa para quienes elijan esta opción es del 32% anual al 15 de octubre (se ha mantenido así desde agosto)
Quienes dejan $500.000 en la cuenta sueldo del Banco Nación ganan:
- Por año: $160.000
- Por mes: $13.333.33
- Por día: $438.36$
Es importante recordar que las fluctuaciones de la tasa de interés que paga Banco Nación para dinero en cuenta puede darse incluso de manera diaria, por lo que el monto final de retorno también puede fluctuar, principalmente cundo es más de 30 días.