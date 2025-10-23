A cuánto se vende el dólar en el Banco Nación este jueves 23 de octubre

dolares (2)

El precio récord del dólar

Con los $1.515 que alcanzó el valor del dólar en el Banco Nación, se llegó al precio más alto durante el gobierno de Javier Milei. La duda está en si seguirá aumentando antes de las elecciones o si el Banco Central y la Casa Rosada lograrán mantenerlo a ese valor e incluso reducirlo.

En el resto de los bancos, el dólar se comenzó vendiendo al siguiente precio este jueves 23 de octubre:

Banco Galicia: $1.520

Banco ICBC: $1.510

Banco BBVA: $1.520

Banco Supervielle: $1.512

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.520

Banco Patagonia: $1.530

Banco Hipotecario: $1.515

Banco Santander: $1.525

Brubank: $1.528

Banco Credicoop: $1.515

Banco Macro: $1.530

Banco Piano: $1.520

No obstante, alrededor de las 11, el precio del dólar en el Banco Nación bajó $10 hasta ubicarse en $1.515.

A cuánto se vendió el dólar blue

Al mismo tiempo, el dólar blue comenzó a venderse este jueves 23 de octubre a un precio superior al oficial. Según lo confirmado por las cuevas, su valor fue de $1.550 pocos minutos después de que abriera el mercado.

En tanto, en Mercado Pago, el dólar comenzó a venderse a un precio de $1.593, siendo una de las opciones más caras a la hora de hacerse del billete norteamericano.