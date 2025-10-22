Precio del dólar: a cuánto se va a vender el billete norteamericano este jueves 23 de octubre en cada banco

Los bancos le confirmaron al Banco Central cuál será el precio del dólar este jueves 23 de octubre, cuando arranquen las operaciones cambiarias, en medio de la tensión electoral por los comicios del domingo 26 de octubre.
Las expectativas están puestas en los movimientos que puede llegar a tener el precio del dólar este jueves 23 de octubre y cómo va a influir el resultado electoral del domingo en la cotización de la moneda norteamericana.
Cuál será el precio del dólar este jueves 23 de octubre en cada banco
Según las cifras confirmadas por cada una de las entidades bancarias al Banco Central, el precio del dólar este jueves 23 de octubre, cuando se habiliten las operaciones de cambio, serán las siguientes:
- Banco Nación: $1.515
- Banco Galicia: $1.520
- Banco ICBC: $1.510
- Banco BBVA: $1.520
- Banco Supervielle: $1.512
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.520
- Banco Patagonia: $1.530
- Banco Hipotecario: $1.515
- Banco Santander: $1.525
- Brubank: $1.528
- Banco Credicoop: $1.515
- Banco Macro: $1.530
- Banco Piano: $1.520
Cuáles son los escenarios para el dólar después de las elecciones
Según un informe que la multinacional financiera Morgan Stanley distribuyó entre sus clientes, el panorama del dólar después de las elecciones contempla tres escenarios diferentes:
Gana La Libertad Avanza con 35% o 40% de los votos: el gobierno de Javier Milei tendría todo para avanzar hacia una flotación cambiaria y lo haría con el respaldo de Estados Unidos. En diciembre, el dólar podría llegar a $1.700 y se estabilizaría, al mismo tiempo que la inflación bajaría y se estima un crecimiento económico del 2,5% para el 2026.
Un segundo escenario habla de un resultado ajustado en donde el oficialismo obtiene entre el 30% y el 35% de los votos. Esto reduciría la confianza de los mercados y el tipo de cambio mostraría al dólar bajo un precio que iría desde los $1.800 hasta los $2.000 para fin de año.
Finalmente, está la posibilidad de que La Libertad Avanza sufra una derrota amplia. Este es el peor escenario para el precio del dólar. En ese caso, según Morgan Stanley, la moneda de Estados Unidos, comparada al precio argentino, podría pasar a valer más de $2.000 y habría un retroceso en la actividad económica y en la inversión.