Precio del dólar: a cuánto se va a vender el billete norteamericano este jueves 23 de octubre en cada banco

Banco Nación: $1.515

Banco Galicia: $1.520

Banco ICBC: $1.510

Banco BBVA: $1.520

Banco Supervielle: $1.512

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.520

Banco Patagonia: $1.530

Banco Hipotecario: $1.515

Banco Santander: $1.525

Brubank: $1.528

Banco Credicoop: $1.515

Banco Macro: $1.530

Banco Piano: $1.520

Cuáles son los escenarios para el dólar después de las elecciones

Según un informe que la multinacional financiera Morgan Stanley distribuyó entre sus clientes, el panorama del dólar después de las elecciones contempla tres escenarios diferentes:

Gana La Libertad Avanza con 35% o 40% de los votos: el gobierno de Javier Milei tendría todo para avanzar hacia una flotación cambiaria y lo haría con el respaldo de Estados Unidos. En diciembre, el dólar podría llegar a $1.700 y se estabilizaría, al mismo tiempo que la inflación bajaría y se estima un crecimiento económico del 2,5% para el 2026.

Un segundo escenario habla de un resultado ajustado en donde el oficialismo obtiene entre el 30% y el 35% de los votos. Esto reduciría la confianza de los mercados y el tipo de cambio mostraría al dólar bajo un precio que iría desde los $1.800 hasta los $2.000 para fin de año.

Finalmente, está la posibilidad de que La Libertad Avanza sufra una derrota amplia. Este es el peor escenario para el precio del dólar. En ese caso, según Morgan Stanley, la moneda de Estados Unidos, comparada al precio argentino, podría pasar a valer más de $2.000 y habría un retroceso en la actividad económica y en la inversión.