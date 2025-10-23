El dólar en el Banco Nación bajó $10 después de otra intervención del Tesoro de Estados Unidos

Banco Central.jpg Para Caputo, el Banco Central está capitalizado como nunca gracias a la intervención del Tesoro de Estados Unidos para controlar al dólar

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la venta del Tesoro durante una entrevista, en la que además consideró "lógico” el nerviosismo de la gente ante el turno electoral porque “cada vez que se prende la televisión hay alguien que le está metiendo miedo con cambios”.

Caída generalizada, desde el minorista hasta el dólar MEP

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.515 y $1.520 para la venta en el Banco Nación. Sin embargo, alcanzó picos de $1.520, en el Ciudad, BBVA, Santander y Galicia, y hasta llegó a venderse en $1525 (Macro).

El dólar blue llegó a bajar hasta $1.505 para la venta, con una baja de 3,3% en la jornada. Pero se repuso para cerrar en $1.525, un 1,6% menos que en la víspera.

A su vez, el dólar mayorista se ubicó en $1.479, con un descenso de 0,6% en la rueda. A pesar de haber rozado el límite de la banda (hoy $1.492,05), no hubo intervención del Banco Central, según analistas de mercado.

Entre los financieros, en tanto, se registraron las caídas más fuertes.

Mientras el dólar MEP tuvo una merma de 3,3% (unos $50) hasta $1.540,42, el CCL (Contado Con Liquidación), fue el que terminó de completar la mayor caída.

Es que había iniciado con un - 2,9% hasta los $1.564,56, pero cerró la jornada casi $100 abajo ($1.560,89).

Qué pasó con el dólar futuro en octubre

“Estamos en un esquema de bandas perfectamente calibradas, con un Banco Central capitalizado y soporte financiero de Estados Unidos como no tuvo ningún país del mundo. Estamos ante una oportunidad histórica”, enfatizó al promediar la jornada Caputo.

Sin embargo, en medio de la volatilidad reinante el Banco Central de la República Argentina (BCRA) superó los U$S7.000 millones vendidos en futuros durante octubre, según estimaciones preliminares, para anclar las expectativas de devaluación luego de las elecciones.

El organismo monetario aún tiene margen para intervenir, dado que rige un tope de U$S9.000 millones, hay algunas salvedades que vale tener en cuenta.

