A Racing le anularon un gol y perdió con Flamengo en Brasil

La primera del partido fue para el dueño de casa. Jorge Carrascal filtró una buena pelota para Pedro, quien no pudo controlar e incomodar a Facundo Cambeses.

A los 9 minutos respondió Racing. Marcos Rojo remató de media distancia y la pelota se fue por encima del travesaño.

Llegado el cuarto de hora Cambeses logró contener, en un tiempo, el remate de Carrascal. A los 20’ llegó la más clara del primer tiempo. Carrascal metió un centro al área, la bajó Varela y Pedro le pegó al palo.

Cuando el reloj marcaba 35’ llegó una nueva chance para los dirigidos por Gustavo Costas. Un córner de Agustín Almendra encontró la cabeza de Santiago Solari. Una gran estirada de Agustín Rossi negó la apertura del tanteador.

En el segundo minuto de descuento Pedro, el segundo goleador histórico de Flamengo (por detrás de Gabi Gol), ensayó una pirueta dentro del área y Cambeses, una vez más, salvó a su equipo.

Gol anulado para Racing La Academia convertía desde las alturas pero el árbitro sanciona una falta previa



57' | FLAMENGO 0 - 0 RACING



Mirá la #LibertadoresEnTelefe

En un polémico complemento, Flamengo ganó el primer chico de la serie

La primera del complemento fue, una vez más, para Pedro quien le ganó a Santiago Sosa y remató desviado. Acto seguido Carrascal tuvo la suya, pero su remate se fue cerca del palo.

A los diez minutos llegó la primera para Racing. Sosa ganó en el área rival, la pelota pegó en el travesaño y terminó ingresando al arco de Rossi. El árbitro, a instancias del VAR, anuló la jugada y amonestó al defensor por una supuesta falta previa.

Cambeses, quien tuvo su debut con la Selección argentina, poco a poco fue convirtiéndose en la gran figura del equipo de Gustavo Costas.

¡¡¡GOL DE FLAMENGO!!! CARRASCAL PATEÓ, LA PELOTA SE DESVIÓ Y SE CONVIRTIÓ EN EL 1-0 ANTE RACING.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores

A los 80' el dueño de casa abrió el marcador pero nuevamete el VAR, esta vez por posición adelantada, ahogó el grito de gol del Mengao.

A falta de dos minutos para el final del tiempo reglamentario el dueño de casa logró sacar diferencias a su favor. Bruno Henrique definió, Cameses tapó y en el rebote, con mucho de fortuna, Carrascal mandó la pelota al fondo de la red. Antes de ingresar, el balón se desvió en Marcos Rojo.