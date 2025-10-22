Inicio Ovación Fútbol Racing Club
A Racing le anularon un gol y perdió con Flamengo en Brasil

Racing perdió 1-0 ante Flamengo en el primer chico de las semifinales de la Copa Libertadores. La llave se define en Avellaneda

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Racing perdió el primer chico de la serie en Brasil.

Racing, que convirtió un gol pero fue anulado por el VAR, cayó por la mínima diferencia ante Flamengo, en el marco del partido de ida de una de las semifinales de la Copa Libertadores. El único gol de la jornada fue convertido por Jorge Carrascal, a los 88 minutos.

De esta manera la Academia tendrá que revertir la serie el próximo miércoles, 29 de octubre, cuando reciba al elenco brasilero en el Cilindro de Avellaneda. El encuentro comenzará a las 21.30.

No se sacaron diferencias en la primera parte

Durante los primeros 45 minutos el dominio fue del local, pero sin poder romper el cerrojo defensivo de Racing.

La primera del partido fue para el dueño de casa. Jorge Carrascal filtró una buena pelota para Pedro, quien no pudo controlar e incomodar a Facundo Cambeses.

A los 9 minutos respondió Racing. Marcos Rojo remató de media distancia y la pelota se fue por encima del travesaño.

Llegado el cuarto de hora Cambeses logró contener, en un tiempo, el remate de Carrascal. A los 20’ llegó la más clara del primer tiempo. Carrascal metió un centro al área, la bajó Varela y Pedro le pegó al palo.

Cuando el reloj marcaba 35’ llegó una nueva chance para los dirigidos por Gustavo Costas. Un córner de Agustín Almendra encontró la cabeza de Santiago Solari. Una gran estirada de Agustín Rossi negó la apertura del tanteador.

En el segundo minuto de descuento Pedro, el segundo goleador histórico de Flamengo (por detrás de Gabi Gol), ensayó una pirueta dentro del área y Cambeses, una vez más, salvó a su equipo.

En un polémico complemento, Flamengo ganó el primer chico de la serie

La primera del complemento fue, una vez más, para Pedro quien le ganó a Santiago Sosa y remató desviado. Acto seguido Carrascal tuvo la suya, pero su remate se fue cerca del palo.

A los diez minutos llegó la primera para Racing. Sosa ganó en el área rival, la pelota pegó en el travesaño y terminó ingresando al arco de Rossi. El árbitro, a instancias del VAR, anuló la jugada y amonestó al defensor por una supuesta falta previa.

Cambeses, quien tuvo su debut con la Selección argentina, poco a poco fue convirtiéndose en la gran figura del equipo de Gustavo Costas.

A los 80' el dueño de casa abrió el marcador pero nuevamete el VAR, esta vez por posición adelantada, ahogó el grito de gol del Mengao.

A falta de dos minutos para el final del tiempo reglamentario el dueño de casa logró sacar diferencias a su favor. Bruno Henrique definió, Cameses tapó y en el rebote, con mucho de fortuna, Carrascal mandó la pelota al fondo de la red. Antes de ingresar, el balón se desvió en Marcos Rojo.

