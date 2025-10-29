Qué dicen los carteles contra Marcos Rojo en la previa del partido de Racing por Copa Libertadores

Ante Peñarol convirtió un gol que fue anulado luego que lo gritó de manera desaforada, al ser reemplazado fue expulsado con roja directa, no pudo jugar la serie contra Vélez, Racing ganó con los de Liniers sin contar con sus servicios, en Brasil en el partido con Flamengo mandó la pelota al fondo de la red cuando el destino era fuera del arco y lesionó de gravedad a Santiago Sosa. Más desaciertos que aciertos.

Porque lo trajeron a Racing para darle seguridad al equipo y al final ayudó en el gol de Carrascal para la victoria de Flamengo en el Maracaná. Se iba la pelota afuera y gracias a él les hicieron el gol, es un pelotudo.

Para colmo, ahora el técnico lo eligió en la saga central como titular y los hinchas hicieron escuchar su voz. Por más que fueron parte del banderazo realizado el lunes en apoyo al plantel en la previa del partido contra Flamengo, también quisieron expresar su descontento con Rojo.

Fue así que Avellaneda amaneció con carteles que sentenciaban: "Chau Rojo. Dejá de robar". Y los autores los firmaron: "Pueblo de Racing".

Antes de apuntar contra Marcos Rojo, habían criticado a otro ex Boca

"Pueblo de Racing" no es una agrupación conocida en el mundo de la Academia, es decir, no está vinculada a ningún sector en particular; por lo que sospechan que podría tratarse de hinchas de Independiente quienes buscan desestabilizar al plantel que jugará las semifinales de la Copa Libertadores.

Años atrás un cartel similar se hizo presente en Avellaneda cuando apuntaron contra otro ex Boca, Edwin Cardona, quien tampoco pasaba un buen momento dentro del campo de juego y estaba en el centro de las críticas.

Carteles contra Cardona Antes de Marcos Rojo el objeto de las críticas fue Edwin Cardona.

Más allá de que algunos hinchas de la Academia opinan que se trata de una operación de los hinchas de Independiente de Avellaneda, hinchas del Rojo manifestaron que con todos los problemas internos que tienen es difícil que intenten sabotear a su máximo rival realizando este tipo de actividades.