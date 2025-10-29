Qué dicen los carteles contra Marcos Rojo en la previa del partido de Racing por Copa Libertadores

A partir de las 21.30 Racing recibirá en el Estadio Presidente Perón a Flamengo con el objetivo de dar vuelta la serie que está a favor del conjunto brasileño por 1 a 0 en el partido correspondiente a la semifinal de la Copa Libertadores. Marcos Rojo será titular, pero la noticia no cayó bien en algunos hinchas de la Academia.
El ex Boca no ha logrado ganarse a los hinchas del conjunto dirigido por Gustavo Costas, y hoy Avellaneda amaneció con carteles que desaprueban su estadía en Racing mientras que piden su salida, justo en la previa del partido más importante del año; incluso más significativo que los encuentros por la Recopa y los clásicos ante Independiente.
Qué dicen los carteles contra Marcos Rojos
Ante algunas bajas inminentes - entre ellas la salida obligatoria de Santiago Sosa tras ser operado - es que Gustavo Costas decidió el ingreso de Marcos Rojo en el equipo titular. La decisión es por más polémica ya que el desempeño del ex defensor de la Selección argentina no ha sido óptima.
Ante Peñarol convirtió un gol que fue anulado luego que lo gritó de manera desaforada, al ser reemplazado fue expulsado con roja directa, no pudo jugar la serie contra Vélez, Racing ganó con los de Liniers sin contar con sus servicios, en Brasil en el partido con Flamengo mandó la pelota al fondo de la red cuando el destino era fuera del arco y lesionó de gravedad a Santiago Sosa. Más desaciertos que aciertos.
Embed
"Marcos Rojo"
Porque lo trajeron a Racing para darle seguridad al equipo y al final ayudó en el gol de Carrascal para la victoria de Flamengo en el Maracaná. Se iba la pelota afuera y gracias a él les hicieron el gol, es un pelotudo. pic.twitter.com/NEw6XNQOa1
Para colmo, ahora el técnico lo eligió en la saga central como titular y los hinchas hicieron escuchar su voz. Por más que fueron parte del banderazo realizado el lunes en apoyo al plantel en la previa del partido contra Flamengo, también quisieron expresar su descontento con Rojo.
Fue así que Avellaneda amaneció con carteles que sentenciaban: "Chau Rojo. Dejá de robar". Y los autores los firmaron: "Pueblo de Racing".
Antes de apuntar contra Marcos Rojo, habían criticado a otro ex Boca
"Pueblo de Racing" no es una agrupación conocida en el mundo de la Academia, es decir, no está vinculada a ningún sector en particular; por lo que sospechan que podría tratarse de hinchas de Independiente quienes buscan desestabilizar al plantel que jugará las semifinales de la Copa Libertadores.
Años atrás un cartel similar se hizo presente en Avellaneda cuando apuntaron contra otro ex Boca, Edwin Cardona, quien tampoco pasaba un buen momento dentro del campo de juego y estaba en el centro de las críticas.
Más allá de que algunos hinchas de la Academia opinan que se trata de una operación de los hinchas de Independiente de Avellaneda, hinchas del Rojo manifestaron que con todos los problemas internos que tienen es difícil que intenten sabotear a su máximo rival realizando este tipo de actividades.