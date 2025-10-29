Racing empató con Flamengo y quedó eliminado de la Copa Libertadores

El reloj marcaba diez minutos cuando Luiz Araújo encaró desde la izquierda hacia el centro. En la puerta del área grande sacó un violento remate de zurda que se fue cerca del palo.

La respuesta de Racing llegó de inmediato. Facundo Mura sacó un centro desde la derecha para la llegada de Tomas Conechny. El ex Godoy Cruz ganó de cabeza por el segundo palo. Agustín Rossi respondió de gran manera para mandar la pelota al córner.

En el primer cuarto de hora Jorge Carrascal asistió al segundo palo para la llegada de Guillermo Varela. Facundo Cambeses, con una gran estirada, le bajó la persiana a su arco, una vez más.

A la media hora de juego llegó una nueva oportunidad para Racing. Santiago Solari ganó la espalda de su marcador, encaró hacia el centro y sacó un remate de derecha que se fue apenas desviado.

Flamengo no tardó en contragolpear. Giorgian de Arrascaeta encaró por el medio, ingresó al área y definió mano a mano ante la salida de Cambeses, quien con el rostro volvió a salvar a la Academia.

Racing fue superior, pero no pudo revertir la serie

Racing salió con todo en búsqueda del arco rival. La Academia logró neutralizar a su rival y hacer del complemento un monopolio, pero sin poder romper el cero en el marcador.

A los diez minutos Flamengo se quedó con uno menos por la expulsión de Gonzalo Plata. El ecuatoriano vio la tarjeta roja tras una agresión a Marcos Rojo.

Agustín Almendra, a los 22 minutos, tuvo la igualdad, pero su remate fue despejado por Agustín Rossi. Posteriormente, un centro del ex Boca encontró la cabeza de Maravilla Martínez. Su remate fue despejado por el arquero, quien interceptó con el pie.

A los 73' llegó uno de los momentos más tensos para el local. Tras un córner Marcos Rojo vio la tarjeta roja por un supuesto codazo a Leo Ortíz. Tras la revisión en el VAR, el árbitro del encuentro anuló la tarjeta, ya que observó que fue un choque de cabezas.

Con el tiempo cumplido, un centro desde la derecha de Duvan Vergara cayó al punto penal del área de Flamengo. Entre los centrales se impuso Rocky Balboa, quien cabeceó y su remate se fue cerca del palo derecho del Mengao.

A los 91 Luciano Vietto tuvo la más clara. Adentro del área la acomodó con el muslo de su pierna derecha, tras un centro de Gastón Martirena, y remató de volea. Agustín Rossi, una vez más, le bajó la persiana a su arco.