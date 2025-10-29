El Diablito Echeverri explotó en el Bayer Leverkusen y manifestó su deseo de volver a River

El Bayer Leverkusen, sin argentinos, le ganó 4 a 2 al Paderborn en el tiempo suplementario tras haber igualado 2 a 2 en los 90'.
De esta manera, Echeverri, de solo 19 años, dejó entrever su descontento por la falta de minutos en el equipo alemán, pese a las expectativas que generó su llegada a la Bundesliga. Su publicación fue interpretada por los hinchas como un mensaje de nostalgia por el “Millonario” y un llamado de atención al cuerpo técnico del Bayer Leverkusen, en busca de mayor protagonismo dentro del plantel.
Los números de Claudio Echeverri desde que se fue de River
- En el Manchester City solo disputó 3 partidos e hizo un gol.
- Entre la Selección Sub 23 y Sub 20 acumuló 21 encuentros con 6 goles, pero no fue cedido al Mundial.
- En el Bayer Leverkusen jugó 6 partidos, solo uno como titular.
El Diablito Echeverri quiere volver a River
En este contexto, comenzaron a surgir versiones sobre una posible vuelta de Echeverri a River Plate, ya sea a préstamo o en un futuro cercano.
Si bien desde el club alemán no hubo declaraciones oficiales, el deseo del jugador de recuperar continuidad y el cariño que mantiene por la institución de Núñez alimentan la ilusión de los hinchas millonarios, que sueñan con volver a ver al Diablito con la camiseta roja y blanca.