El Diablito Echeverri explotó en el Bayer Leverkusen y manifestó su deseo de volver a River

El Bayer Leverkusen, sin argentinos, le ganó 4 a 2 al Paderborn en el tiempo suplementario tras haber igualado 2 a 2 en los 90'.

De esta manera, Echeverri, de solo 19 años, dejó entrever su descontento por la falta de minutos en el equipo alemán, pese a las expectativas que generó su llegada a la Bundesliga. Su publicación fue interpretada por los hinchas como un mensaje de nostalgia por el “Millonario” y un llamado de atención al cuerpo técnico del Bayer Leverkusen, en busca de mayor protagonismo dentro del plantel.

Los números de Claudio Echeverri desde que se fue de River

En el Manchester City solo disputó 3 partidos e hizo un gol.

Entre la Selección Sub 23 y Sub 20 acumuló 21 encuentros con 6 goles, pero no fue cedido al Mundial.

En el Bayer Leverkusen jugó 6 partidos, solo uno como titular.

El Diablito Echeverri quiere volver a River

En este contexto, comenzaron a surgir versiones sobre una posible vuelta de Echeverri a River Plate, ya sea a préstamo o en un futuro cercano.

Si bien desde el club alemán no hubo declaraciones oficiales, el deseo del jugador de recuperar continuidad y el cariño que mantiene por la institución de Núñez alimentan la ilusión de los hinchas millonarios, que sueñan con volver a ver al Diablito con la camiseta roja y blanca.