En plena Guerra Fría, la competencia entre superpotencias estaba en su punto álgido. La Marina de los EE.UU. tenía la tarea de localizar y estudiar los restos de dos submarinos nucleares soviéticos hundidos: el USS Thresher y el USS Scorpion. Para mantener en secreto esta operación, se ideó una coartada: una expedición para encontrar el Titanic.

El descubrimiento del Titanic fue por una misión secreta en plena Guerra Fría

Robert Ballard, oceanógrafo y oficial naval estadounidense, fue designado para liderar la misión en plana Guerra Fría. A bordo del buque de investigación Knorr, utilizó vehículos operados remotamente, como el Argo, para explorar el fondo marino. Aunque la búsqueda del Titanic era solo una fachada, Ballard y su equipo se dedicaron con pasión a la tarea. Tras días de exploración, el 1 de septiembre, finalmente avistaron una de las calderas del Titanic, confirmando su ubicación.