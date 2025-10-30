El 25 de marzo de 1975, Arabia Saudita quedó marcada por uno de los episodios más impactantes de su historia moderna: el asesinato del rey Faisal bin Abdulaziz, un monarca que había transformado el país en una potencia mundial gracias al petróleo y a su visión estratégica.
Su sobrino le dio un beso marcando su final: el rey de Arabia Saudita que conmocionó al mundo Árabe
La cercanía del asesino y el hecho de que el rey de Arabia Saudita estaba a punto de un gesto de afecto hicieron un acto aún más estremecedor
Lo trágico del hecho no solo radica en su muerte, sino en que ocurrió a manos de un miembro de su propia familia, su sobrino, en un acto que conmocionó al mundo árabe. Te contamos de que se trata.
Su sobrino le dio un beso marcando su final: el monarca de Arabia Saudita que conmocionó al mundo Árabe
Faisal ascendió al trono en 1964 tras la destitución de su hermano, el rey Saud, cuya gestión se caracterizó por el despilfarro y la ineficiencia. Durante su reinado, Faisal implementó reformas económicas y sociales, fortaleció la educación y la salud, y consolidó la posición de Arabia Saudita en la arena internacional. Fue un firme defensor del panislamismo y adoptó posturas estratégicas frente al comunismo y al sionismo, ganándose respeto y temor tanto en el mundo árabe como en Occidente. Su liderazgo equilibraba modernización y tradición, algo que le permitió mantener estabilidad en un país en transformación.
¿Cómo fue el final de este rey de Arabia Saudita?
Ese día, durante una recepción en el Palacio Real para celebrar el Día del Profeta, el rey Faisal se acercó a su sobrino, Faisal bin Musaid, para saludarlo. En ese instante, el príncipe sacó un arma y le disparó tres veces a quemarropa. Dos de los tiros impactaron directamente en la cabeza del monarca, quien falleció poco después en el hospital, dejando al país y al mundo en estado de shock.
Se atribuye que el príncipe Faisal bin Musaid actuó motivado por una venganza personal: su hermano había sido abatido por la policía saudita durante una manifestación en 1965. Tras el regicidio, el príncipe fue arrestado, juzgado y decapitado públicamente el 18 de junio de 1975, un acto que reflejaba la severidad de la justicia saudita y el impacto del crimen en la estabilidad del reino de Arabia Saudita.
A su muerte, el trono pasó a su hermano Khalid bin Abdulaziz, quien continuó las políticas de modernización iniciadas por Faisal. El asesinato del monarca dejó una marca imborrable en Arabia Saudita, recordando que incluso el poder absoluto puede ser vulnerable, y que las dinámicas familiares y políticas pueden tener consecuencias devastadoras.