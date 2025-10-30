Su sobrino le dio un beso marcando su final: el rey de Arabia Saudita que conmocionó al mundo Árabe

rey Faisal bin Abdulaziz, (2)

¿Cómo fue el final de este rey de Arabia Saudita?

Ese día, durante una recepción en el Palacio Real para celebrar el Día del Profeta, el rey Faisal se acercó a su sobrino, Faisal bin Musaid, para saludarlo. En ese instante, el príncipe sacó un arma y le disparó tres veces a quemarropa. Dos de los tiros impactaron directamente en la cabeza del monarca, quien falleció poco después en el hospital, dejando al país y al mundo en estado de shock.

Se atribuye que el príncipe Faisal bin Musaid actuó motivado por una venganza personal: su hermano había sido abatido por la policía saudita durante una manifestación en 1965. Tras el regicidio, el príncipe fue arrestado, juzgado y decapitado públicamente el 18 de junio de 1975, un acto que reflejaba la severidad de la justicia saudita y el impacto del crimen en la estabilidad del reino de Arabia Saudita.

A su muerte, el trono pasó a su hermano Khalid bin Abdulaziz, quien continuó las políticas de modernización iniciadas por Faisal. El asesinato del monarca dejó una marca imborrable en Arabia Saudita, recordando que incluso el poder absoluto puede ser vulnerable, y que las dinámicas familiares y políticas pueden tener consecuencias devastadoras.