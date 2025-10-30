Atletismo: de trabajar en un basural a brillar en jabalina y competir internacionalmente

Desde el Valle de Uco a competir internacionalmente. Chile lo espera a Armando Chaca Garro, el chico que sueña despierto con el atletismo. Un luchador y laburante de la vida, que trabaja, estudia en el secundario y entrena para competir en el alto nivel. Todo en el mismo combo, todo en al mismo tiempo.
Su día arranca a las 6 de la mañana y termina casi de madrugada: "A la mañana trabajo en la construcción, de ahí me voy al medio día a la escuela. Salgo y disparo para el club para poder entrenar, cerca de las 7 de la tarde", dice Armando. El plus: todo lo hace en bicicleta, su medio de transporte.
Lo que dice este joven atleta es digno de destacar: antes de la construcción también tuvo otro tipo de trabajos como el basural, donde estuvo desempeñándose para ganarse el mango: "Es un deporte que tiene su costo porque las jabalinas no son baratas. Actualmente tenemos 2 en nuestro lugar de entrenamientos pero el día de mañana me encantaría tener una propia para poder seguir mejorando".
Al momento de destacar su compañía, Armando no duda ni un segundo a los que lo bancan siempre: "Mi mamá, mi papá del corazón y mi hermana. Ellos están siempre conmigo y me ayudan a que todo sea posible. Son días largos y duros pero todo vale la pena para poder entrenar y competir".
Si bien el atletismo es su pasión, dentro del deporte el lanzamiento de jabalina es su predilecto: "Es el que más me gusta, por lejos. En esa disciplina competiré en los Juegos Binacionales y hacia eso apunto". La región de Maule lo espera a partir del 8 de noviembre, cita en la que el tupungatino dirá presente con la delegación mendocina.
La ayuda para seguir soñando con el atletismo
Armando Chaca Garro contó su historia en Radio Nihuil, en el programa Ovación 90. Ahí, el joven atleta dejó un alias para su ayuda, y automáticamente los oyentes comenzaron a colaborar para que pueda continuar con sus entrenamientos y competencias. Armando272, de Mercado Pago es el alias para colaborar con él: "No puedo creerlo y de corazón le agradezco a todos por estos gestos. Son de mucha ayuda", cerró.