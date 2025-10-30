Atletismo: de trabajar en un basural a brillar en jabalina y competir internacionalmente

atletismo (2) El tupungatino estará en los Juegos Binacionales de Maule.

Al momento de destacar su compañía, Armando no duda ni un segundo a los que lo bancan siempre: "Mi mamá, mi papá del corazón y mi hermana. Ellos están siempre conmigo y me ayudan a que todo sea posible. Son días largos y duros pero todo vale la pena para poder entrenar y competir".

Si bien el atletismo es su pasión, dentro del deporte el lanzamiento de jabalina es su predilecto: "Es el que más me gusta, por lejos. En esa disciplina competiré en los Juegos Binacionales y hacia eso apunto". La región de Maule lo espera a partir del 8 de noviembre, cita en la que el tupungatino dirá presente con la delegación mendocina.

La ayuda para seguir soñando con el atletismo

Armando Chaca Garro contó su historia en Radio Nihuil, en el programa Ovación 90. Ahí, el joven atleta dejó un alias para su ayuda, y automáticamente los oyentes comenzaron a colaborar para que pueda continuar con sus entrenamientos y competencias. Armando272, de Mercado Pago es el alias para colaborar con él: "No puedo creerlo y de corazón le agradezco a todos por estos gestos. Son de mucha ayuda", cerró.