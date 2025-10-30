A 65 años del nacimiento de Diego Maradona, la Selección argentina y Boca lo homenajearon con emotivos videos

El 25 de noviembre de 2020 no es un día más en el corazón de los amantes del fútbol ya que fue cuandoDiego Maradona dejó el mundo terrenal para elevarse al lado de Don Diego y Doña Tota o, quizás, para volver al lugar que responde a la pregunta de Víctor Hugo Morales: "¿De qué planeta viniste?".
Y si de fechas se trata, hay una fija: seguimos recordando al Barrilete Cósmico. Porque cada 30 de octubre un Bicho ingresa en los fanáticos del fútbol que buscan en sus jugadas, testimonios y anécdotas el consuelo de saber que el 10 continuará estando en el inconsciente colectivo mostrándonos que "Diego Maradona era el más humano de los dioses".
El video que publicó la Selección argentina sobre Diego Maradona
La cuenta de la red social X (ex Twitter) de la Selección argentina compartió un video donde se pueden ver imágenes del 10 dando cátedra vestido con la celeste y blanca, acompañado con un mensaje que pone la piel de pollo: "Diego, hoy cumplirías 65, y tus aportes a la Argentina son incalculables".
"Después de romperte el lomo, de luchar toda una vida por nosotros y de jubilar a varios, lo que es imposible de jubilar es nuestro amor por vos", reza el texto publicado por la Selección argentina.
Boca homenajeó a Diego Maradona con un video teñido en azul y oro
Boca también publicó un video que se centró en el paso de Maradona por el Xeneize, tanto dentro del campo de juego como en la popular y en su palco oficial. Acompañado por la música de Los Piojos el video hace un quiebre luego de mostrar sus jugadas para retratar el fanatismo popular que el Diego generaba.
El video fue publicado a las 10.10 y en él recuerdan las palabras del Diez: "Boca es pasión, pasión que se lleva muy adentro". Además, al terminar se puede leer: "Maradona es de Boca. Feliz cumpleaños, Diego. 1960 - ∞".