A 65 años del nacimiento de Diego Maradona, la Selección argentina y Boca lo homenajearon con emotivos videos

Diego Maradona - AFA Diego Maradona fue homenajeado por la AFA.

El video que publicó la Selección argentina sobre Diego Maradona

La cuenta de la red social X (ex Twitter) de la Selección argentina compartió un video donde se pueden ver imágenes del 10 dando cátedra vestido con la celeste y blanca, acompañado con un mensaje que pone la piel de pollo: "Diego, hoy cumplirías 65, y tus aportes a la Argentina son incalculables".

Un amor para siempre

"Después de romperte el lomo, de luchar toda una vida por nosotros y de jubilar a varios, lo que es imposible de jubilar es nuestro amor por vos", reza el texto publicado por la Selección argentina.

Diego Maradona - Conmebol La imagen elegida por la Conmebol para recordar a Diego Maradona.

Boca homenajeó a Diego Maradona con un video teñido en azul y oro

Boca también publicó un video que se centró en el paso de Maradona por el Xeneize, tanto dentro del campo de juego como en la popular y en su palco oficial. Acompañado por la música de Los Piojos el video hace un quiebre luego de mostrar sus jugadas para retratar el fanatismo popular que el Diego generaba.

Gracias por ser Bostero

El video fue publicado a las 10.10 y en él recuerdan las palabras del Diez: "Boca es pasión, pasión que se lleva muy adentro". Además, al terminar se puede leer: "Maradona es de Boca. Feliz cumpleaños, Diego. 1960 - ∞".