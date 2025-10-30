En un nuevo aniversario del nacimiento de Diego Maradona, su Iglesia homenajeó al 10 junto a sus hermanas

La Iglesia Maradoniana celebró un nuevo cumpleaños de su máximo referente en el bar Lo de Diego, en el pintoresco barrio de La Boca, donde alrededor de 100 fanáticos se reunieron para conmemorar la vida y obra de Diego Maradona. Además, invitaron a las hermanas del 10, y tres de las cinco asistieron a una ceremonia muy emotiva.
Rita, Ana y Claudia fueron las invitadas de honor y pasaron un momento muy agradable ya que los miembros de la Iglesia del Diegote las "bautizaron" solo como ellos pueden hacerlo.
Diego Maradona fue homenajeado por su Iglesia
A las 21 del miércoles 29 de noviembre, en la previa del cumpleaños del Diez, los miembros de la Iglesia Maradoniana se reunieron con fanáticos del campeón del mundo y con tres de las cinco hermanas que fueron formalmente invitadas para ser parte de la celebración.
El bar Lo de Diego se convirtió en un lugar ideal de una situación mística donde cerca de las 10 de la noche comenzaron a pasar videos de ex jugadores, jugadores en actividad y compañeros de vida de Diego Maradona, quienes transmitían un mensaje de cariño y respeto en la previa de su cumpleaños número 65.
Luego de las 10 comenzó la ceremonia de "bautismo", donde todos los fanáticos que se anotaron en una lista previa vivieron un momento único al comenzar a ser formalmente parte de la "religión Maradoniana".
El rito para comenzar a ser parte de la Iglesia es muy particular ya que la persona "bautizada" debe recrear el gol con la mano que ejecutó el 10 frente a los ingleses; la primera en realizarlo fue Ana, hermana del crack, con la camiseta de Boca Juniors que Diego utilizó en su regreso a la Argentina y recordó: "Ese partido (contra Inglaterra) lo vimos en casa con mi esposo y apenas terminó nos fuimos a la casa de mamá. Esa era nuestra cábala".
La segunda en ser "bautizada" fue Rita que prefirió usar la camiseta de Diego de Newell's 1993: "Nosotros cumplimos con el ritual y también llegamos de mamá después del triunfo y estuvimos cuando Diego habló con ella".
Fue uno de los días más emocionantes de nuestra vida.
Claudia fue la última de las hermanas que se fue parte de la ceremonia y declaró: "El me cuidaba, estaba siempre pendiente, viví una infancia muy feliz y él fue responsable. Toda la vida estuvo pendiente de nosotras".
La fiesta de Diego Maradona es para todos
Los organizadores de la Iglesia Maradoniana dejaron en claro que tienen la puerta abierta para todos, sin importar equipo ni nacionalidad. Fue así que se presentaron fieles que viajaron desde México exclusivamente para participar del evento, como así también del interior del país y de diferentes barrios de Buenos Aires.
Antes de finalizar la ceremonia, los líderes de la Iglesia emitieron palabras de agradecimiento a todos los presentes y recordaron que llevan más de dos décadas con este fenómeno que año tras año suma más adeptos.
10 segundos antes de la medianoche realizaron la cuenta regresiva y comenzó la nueva "Navidad Maradoniana" en una noche que quedará grabada para siempre en los recuerdos de quienes admiran al Diego.