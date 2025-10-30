En un nuevo aniversario del nacimiento de Diego Maradona, su Iglesia homenajeó al 10 junto a sus hermanas

El bar Lo de Diego se convirtió en un lugar ideal de una situación mística donde cerca de las 10 de la noche comenzaron a pasar videos de ex jugadores, jugadores en actividad y compañeros de vida de Diego Maradona, quienes transmitían un mensaje de cariño y respeto en la previa de su cumpleaños número 65.

Luego de las 10 comenzó la ceremonia de "bautismo", donde todos los fanáticos que se anotaron en una lista previa vivieron un momento único al comenzar a ser formalmente parte de la "religión Maradoniana".

El rito para comenzar a ser parte de la Iglesia es muy particular ya que la persona "bautizada" debe recrear el gol con la mano que ejecutó el 10 frente a los ingleses; la primera en realizarlo fue Ana, hermana del crack, con la camiseta de Boca Juniors que Diego utilizó en su regreso a la Argentina y recordó: "Ese partido (contra Inglaterra) lo vimos en casa con mi esposo y apenas terminó nos fuimos a la casa de mamá. Esa era nuestra cábala".

Iglesia Maradoniana Ana, la hermana de Diego Maradona, fue parte de la ceremonia.

La segunda en ser "bautizada" fue Rita que prefirió usar la camiseta de Diego de Newell's 1993: "Nosotros cumplimos con el ritual y también llegamos de mamá después del triunfo y estuvimos cuando Diego habló con ella".

Claudia fue la última de las hermanas que se fue parte de la ceremonia y declaró: "El me cuidaba, estaba siempre pendiente, viví una infancia muy feliz y él fue responsable. Toda la vida estuvo pendiente de nosotras".

Iglesia Maradoniana Rita usó la camiseta de Diego Maradona del 1993.

La fiesta de Diego Maradona es para todos

Los organizadores de la Iglesia Maradoniana dejaron en claro que tienen la puerta abierta para todos, sin importar equipo ni nacionalidad. Fue así que se presentaron fieles que viajaron desde México exclusivamente para participar del evento, como así también del interior del país y de diferentes barrios de Buenos Aires.

Antes de finalizar la ceremonia, los líderes de la Iglesia emitieron palabras de agradecimiento a todos los presentes y recordaron que llevan más de dos décadas con este fenómeno que año tras año suma más adeptos.

10 segundos antes de la medianoche realizaron la cuenta regresiva y comenzó la nueva "Navidad Maradoniana" en una noche que quedará grabada para siempre en los recuerdos de quienes admiran al Diego.