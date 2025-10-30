El océano siempre ha sido uno de los últimos misterios de nuestro planeta Tierra, un mundo profundo y oscuro que pocos se atreven a explorar. Sin embargo, en abril de 2019, un submarino cambió la historia de la exploración marina.
Este submarino alcanzó la máxima profundidad registrada en el planeta Tierra, descendiendo hasta los 10.928 metros en el punto más profundo de la Fosa de las Marianas. Este logro demostró que la tecnología humana puede superar incluso las condiciones más extremas que ofrece la naturaleza.
El submarino que conquistó el punto más profundo del planeta Tierra
Segun Triton Submarines el Limiting Factor no es un submarino común. Está construido completamente en titanio, un material capaz de resistir la presión extrema del fondo del océano, que equivale a más de mil veces la presión que sentimos en la superficie.
Su diseño permite descender y regresar varias veces sin necesidad de reparaciones mayores, algo que lo diferencia de sumergibles históricos como el Trieste o el Deepsea Challenger. Además, la cabina de este submarino permite transportar a dos personas con seguridad, ofreciendo espacio para la observación científica y la exploración directa del lecho marino.
El submarino que exploró un mundo desconocido
Este submarino no solo es un récord tecnológico, sino también una ventana a un mundo casi desconocido. Durante sus descensos, los exploradores pudieron estudiar especies adaptadas a la oscuridad y a la presión extrema, rocas desconocidas y restos de los misterios que guarda el océano profundo.
La biodiversidad de estos lugares sigue siendo un enigma, y el Limiting Factor abre la puerta a descubrirla de manera segura y repetida, algo que ningún otro sumergible tripulado había logrado.
El récord de profundidad de este submarino también tiene un valor simbólico. Representa la capacidad humana de superar límites, de ir más allá de lo que parecía imposible, y de acercarse a rincones del planeta Tierra que siempre estuvieron fuera de nuestro alcance.