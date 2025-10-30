El submarino que conquistó el punto más profundo del planeta Tierra

Su diseño permite descender y regresar varias veces sin necesidad de reparaciones mayores, algo que lo diferencia de sumergibles históricos como el Trieste o el Deepsea Challenger. Además, la cabina de este submarino permite transportar a dos personas con seguridad, ofreciendo espacio para la observación científica y la exploración directa del lecho marino.

Submarino (1)

El submarino que exploró un mundo desconocido

Este submarino no solo es un récord tecnológico, sino también una ventana a un mundo casi desconocido. Durante sus descensos, los exploradores pudieron estudiar especies adaptadas a la oscuridad y a la presión extrema, rocas desconocidas y restos de los misterios que guarda el océano profundo.

La biodiversidad de estos lugares sigue siendo un enigma, y el Limiting Factor abre la puerta a descubrirla de manera segura y repetida, algo que ningún otro sumergible tripulado había logrado.

El récord de profundidad de este submarino también tiene un valor simbólico. Representa la capacidad humana de superar límites, de ir más allá de lo que parecía imposible, y de acercarse a rincones del planeta Tierra que siempre estuvieron fuera de nuestro alcance.