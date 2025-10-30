Enzo Pérez sería titular en River: un regreso con gusto a despedida del Monumental

Tres puntos ante el Lobo le darían mayor tranquilidad de cara al Superclásico ante Boca donde, de conseguir una victoria en La Bombonera, llegarían al cruce ante Vélez en la última fecha dependiendo de si mismos para lograr la clasificación.

Enzo Pérez y un regreso con gusto a despedida

En principio, Enzo Pérez se perfila como uno de los mediocampistas titulares que saltarían al terreno de juego del Monumental y más de uno piensa que podría ser su último partido en ese estadio.

Enzo Pérez River

Con 39 años, y tras superar una lesión que lo marginó por algunos partidos, el mendocino jugaría por última vez en la cancha de River ya que luego el conjunto millonario será visitante frente a Boca y Vélez, y en caso de avanzar a los playoffs la localía dependerá de su posición final en la fase de grupos.

Enzo cumplirá 40 años en febrero y sus números en River indican 277 partidos, 6 goles y 9 títulos oficiales.

El probable equipo de River para volver al Monumental

Gallardo deberá decidir qué hará con Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña, quienes se encuentran al límite de tarjetas amarillas y, de recibir otra ante el conjunto platense, se perderán el choque contra el Xeneize.

Lo cierto es que River está necesitado de una seguidilla de triunfos que le hagan recuperar la confianza y mejorar el aspecto futbolístico.

La probable formación de River para enfrentar a Gimnasia sería con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Rivero o Paulo Díaz, Acuña; Kevin Castaño, Pérez o Juan Portillo, Ignacio Fernández o Cristian Jaime, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.