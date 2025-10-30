El ejercicio que deben hacer adultos mayores para prevenir caídas, fortalecer piernas y promover el equilibrio

Cuando cualquier persona atraviesa la barrera de los 50 años, comienza a experimentar problemas musculares que conducen a la pérdida del equilibrio y luego a caídas constantes que pueden provocar lesiones. Para que esto no suceda, adultos mayores tienen la posibilidad de realizar un ejercicio infalible para prevenir todos estos inconvenientes y fortalecer las piernas.
Este es el ejercicio que no puede faltar en la rutina de entrenamiento de adultos mayores
Más allá que en otras ocasiones te recomendé practicar el yoga o el pilates, hoy te revelaré un ejercicio que tenés que incorporar a tu rutina de entrenamiento, más todavía si sos adulto mayor. Se trata de una postura que no es exigente y que ofrece múltiples beneficios para la salud muscular.
El ejercicio en cuestión recibe el nombre de rotación externa de cadera y lo puede hacer cualquier persona desde la comodidad de su casa. El mismo consiste en girar la pierna hacia afuera desde la cadera, activando músculos como glúteos, rotadores profundos y el piriforme. Gracias a esto, se estabilizan las piernas y la pelvis, logrando que el cuerpo mantenga una base más firme, mejorando el equilibrio.
Además, según cuentan especialistas en la materia, la rotación externa de cadera aumenta la movilidad y la flexibilidad, permitiendo una mayor amplitud de movimiento, estabilizando las articulaciones y disminuyendo el riesgo de torceduras, sobrecargas y otras lesiones.
En consecuencia, cualquier adulto mayor que desee mejorar el equilibrio, prevenir caídas y fortalecer los músculos de las piernas, deberá poner en práctica este ejercicio.
Para hacerlo de manera correcta, el primer paso consistirá en pararte y colocarte con los pies ligeramente separados y las manos apoyadas en la cintura. Desde esa posición, elevar una pierna hacia delante doblando la rodilla unos 90 grados. A continuación, abrir la pierna hacia fuera desde la cadera manteniendo la rodilla doblada. Luego, bajar la pierna mientras vas girando la cadera hasta regresar a la posición inicial.
Todo este movimiento se realiza con una pierna. Al concluir, hacerlo con la otra pierna para trabajar ambas extremidades. Este ejercicio podés hacerlo durante 30 segundos, descansando 10 entre cada repetición hasta completar 3 minutos de trabajo.