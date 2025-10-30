El ejercicio que deben hacer adultos mayores para prevenir caídas, fortalecer piernas y promover el equilibrio

Además, según cuentan especialistas en la materia, la rotación externa de cadera aumenta la movilidad y la flexibilidad, permitiendo una mayor amplitud de movimiento, estabilizando las articulaciones y disminuyendo el riesgo de torceduras, sobrecargas y otras lesiones.

En consecuencia, cualquier adulto mayor que desee mejorar el equilibrio, prevenir caídas y fortalecer los músculos de las piernas, deberá poner en práctica este ejercicio.

adultos mayores ejercicio El ejercicio ideal para adultos mayores.

Para hacerlo de manera correcta, el primer paso consistirá en pararte y colocarte con los pies ligeramente separados y las manos apoyadas en la cintura. Desde esa posición, elevar una pierna hacia delante doblando la rodilla unos 90 grados. A continuación, abrir la pierna hacia fuera desde la cadera manteniendo la rodilla doblada. Luego, bajar la pierna mientras vas girando la cadera hasta regresar a la posición inicial.

Todo este movimiento se realiza con una pierna. Al concluir, hacerlo con la otra pierna para trabajar ambas extremidades. Este ejercicio podés hacerlo durante 30 segundos, descansando 10 entre cada repetición hasta completar 3 minutos de trabajo.