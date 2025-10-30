Inicio Ovación Fútbol Copa Sudamericana
Copa Sudamericana: Lanús superó a la U de Chile y jugará la final con Atlético Mineiro

Lanús avanzó a la final de la Copa Sudamericana tras vencer como local a Universidad de Chile en el encuentro de vuelta de la serie semifinal.

Por UNO
Castillo fue el goleador de la serie.

Lanús avanzó a la final de la Copa Sudamericana tras vencer como local a Universidad de Chile por 1 a 0 en el encuentro de vuelta de la serie semifinal.

Rodrigo Castillo, autor de dos goles en la ida, marcó a los 17' de la segunda parte el tanto que sentenció la eliminatoria después del 2 a 2 registrado en Santiago de Chile.

moreno 1
Marcelino Moreno, figura de Lanús y finalista de la Copa Sudamericana.

En la primera parte el mendocino Marcelino Moreno abrió el marcador, pero el árbitro sancionó posición adelantada a instancias del VAR. Lo mismo ocurrió en la segunda parte cuando Felipe Salomoni convirtió para la U de Chile.

Ante sus hinchas y pese al acoso de los trasandinos en el final, el Granate fue superior y aseguró la clasificación a una nueva final internacional, previo a un final bochornoso con una gresca entre jugadores de ambos equipos.

Las finales internacionales de Lanús

  • Copa Conmebol 1996: vs. Independiente Santa Fe 2-0 y 0-1
  • Copa Conmebol 1997: vs. Atlético Mineiro 1-4 y 1-1
  • Copa Sudamericana 2013: vs. Ponte Preta 1-1 y 2-0
  • Recopa Sudamericana 2014: vs. Atlético Mineiro 0-1 y 3-4 (en el alargue)
  • Suruga Bank 2014: vs. Kashiwa Reysol 1-2
  • Copa Libertadores 2017: vs. Gremio 0-1 y 1-2
  • Copa Sudamericana 2020: vs. Defensa y Justicia 0-3

Jugó 7 finales internacionales, ganó 2 y perdió 5.

Lanús vs. Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana: cuándo y adónde se juega

El rival de Lanús en la final de la Copa Sudamericana será el Atlético Mineiro, finalista de la Copa Libertadores del año pasado y verdugo de Godoy Cruz en octavos de final, que venció en semifinales a Independiente del Valle 4 2 en el global (1-1 y 3-1).

El duelo entre el Granate y el equipo dirigido por Jorge Sampaoli será el sábado 22 de noviembre en Asunción, Paraguay.

