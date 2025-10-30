Copa Sudamericana: Lanús superó a la U de Chile y jugará la final con Atlético Mineiro

Lanús avanzó a la final de la Copa Sudamericana tras vencer como local a Universidad de Chile por 1 a 0 en el encuentro de vuelta de la serie semifinal.
Rodrigo Castillo, autor de dos goles en la ida, marcó a los 17' de la segunda parte el tanto que sentenció la eliminatoria después del 2 a 2 registrado en Santiago de Chile.
En la primera parte el mendocino Marcelino Moreno abrió el marcador, pero el árbitro sancionó posición adelantada a instancias del VAR. Lo mismo ocurrió en la segunda parte cuando Felipe Salomoni convirtió para la U de Chile.
Ante sus hinchas y pese al acoso de los trasandinos en el final, el Granate fue superior y aseguró la clasificación a una nueva final internacional, previo a un final bochornoso con una gresca entre jugadores de ambos equipos.
Jugó 7 finales internacionales, ganó 2 y perdió 5.
El rival de Lanús en la final de la Copa Sudamericana será el Atlético Mineiro, finalista de la Copa Libertadores del año pasado y verdugo de Godoy Cruz en octavos de final, que venció en semifinales a Independiente del Valle 4 2 en el global (1-1 y 3-1).
El duelo entre el Granate y el equipo dirigido por Jorge Sampaoli será el sábado 22 de noviembre en Asunción, Paraguay.