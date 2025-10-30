Banco Nación MODO: ahorro de $90.000 en combustibles durante noviembre

¿Cuánto dinero en combustible debo cargar para ahorrar $15.000?

El reintegro tiene un tope máximo de $15.000 por cliente (considerando su CUIT) a lo largo de cada mes calendario. Para acceder a este descuento hay que cargar no menos de $50.000, siempre durante viernes, sábado o domingo.

Para aprovechar el beneficio, es necesario escanear el código QR de MODO que proporcionará el empleado de la estación de servicio adherida y seleccionar las tarjetas participantes, ya que no aplica para pagos realizados con saldo en cuenta.

Más allá de que el descuento es mensual (y se puede usar un solo fin de semana al mes), existe la posibilidad de cargar en estaciones de seis petroleras distintas y de esta manera ahorrar hasta $90.000 por mes si se aprovechan todos los descuentos.

Tanque lleno MODO BNA Banco Nacion combustibles.jpg A llenar el tanque con la promo de Banco Nación. Freepik

La forma de devolución establece que la acreditación del reintegro se efectuará dentro de los 30 días de realizada la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que concretó la compra.

Si se utiliza más de un medio de pago, el reintegro se aplicará hasta alcanzar el tope mencionado. Además, en caso de compras efectuadas por titulares adicionales de la tarjeta, estos deberán contar con una cuenta monetaria en el Banco Nación para recibir el beneficio.