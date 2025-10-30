A partir de este viernes Banco Nación y la billetera virtual MODO renuevan una promoción especial para sus clientes: 30% de ahorro en todos los combustibles de las principales petroleras que operan en el país, que incluye las marcas que se detallan a continuación:
Banco Nación MODO: ahorro de $90.000 en combustibles durante noviembre
El beneficio de Banco Nación con la billetera virtual MODO incluye a las estaciones de servicio de las empresas petroleras más importantes de Argentina
- YPF.
- Shell.
- Axion.
- Gulf.
- VOY.
- Puma Energy.
Con este beneficio los clientes de la entidad podrán ahorrar hasta $90.000 durante el mes de noviembre. Es que la promoción de ahorro en combustible es válida de viernes a domingo hasta el 30 de noviembre en la República Argentina y está dirigida a clientes que realicen pagos exclusivamente a través de MODO BNA+ utilizando sus tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco de la Nación Argentina (BNA).
Hay que dejar en claro que no están incluidas las tarjetas de débito.
¿Cuánto dinero en combustible debo cargar para ahorrar $15.000?
El reintegro tiene un tope máximo de $15.000 por cliente (considerando su CUIT) a lo largo de cada mes calendario. Para acceder a este descuento hay que cargar no menos de $50.000, siempre durante viernes, sábado o domingo.
Para aprovechar el beneficio, es necesario escanear el código QR de MODO que proporcionará el empleado de la estación de servicio adherida y seleccionar las tarjetas participantes, ya que no aplica para pagos realizados con saldo en cuenta.
Más allá de que el descuento es mensual (y se puede usar un solo fin de semana al mes), existe la posibilidad de cargar en estaciones de seis petroleras distintas y de esta manera ahorrar hasta $90.000 por mes si se aprovechan todos los descuentos.
La forma de devolución establece que la acreditación del reintegro se efectuará dentro de los 30 días de realizada la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que concretó la compra.
Si se utiliza más de un medio de pago, el reintegro se aplicará hasta alcanzar el tope mencionado. Además, en caso de compras efectuadas por titulares adicionales de la tarjeta, estos deberán contar con una cuenta monetaria en el Banco Nación para recibir el beneficio.