Hockey sobre césped: con un mendocino, Los Leoncitos tienen lista para el Mundial U21

El certamen será del 28 de noviembre al 10 de diciembre en las ciudades de Chennai y Madurai, en el estado de Tamil Nadu, India y Argentina integrará el Grupo C junto a Nueva Zelanda, Japón y China, en un certamen que reunirá a los 24 mejores equipos sub 21 del mundo. El debut será el viernes 28 de noviembre a las 4.45 hs (hora argentina) en el Mayor Radhakrishnan Hockey Stadium de Chennai.

Lautaro Martínez fue confirmado dentro de la lista de 20 jugadores. El chico de Obras viene de coronarse en los Juegos Panamericanos de Asunción, donde logró la medalla de oro venciendo en la final a Chile. Ahora, intentará, junto al equipo, lograr el preciado trofeo ecuménico en La India, país donde Los Leoncitos ya fueron campeones.