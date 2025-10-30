Inicio Ovación Fútbol Hockey sobre césped
India a la vista

Hockey sobre césped: con un mendocino, Los Leoncitos tienen lista para el Mundial U21

La Selección argentina Junior confirmó su nómina para el torneo ecuménico de hockey sobre césped en India con un jugador local citado

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Los Leoncitos van por el Mundial U21.

Mundial a la vista. Se viene el torneo ecuménico de hockey sobre césped en la categoría Junior, con Los Leoncitos intentando ser, una vez más, protagonistas. El cuerpo técnico, encabezado por Juan Ignacio Gilardi, dio a conocer la lista de jugadores convocados con un mendocino convocado.

El certamen será del 28 de noviembre al 10 de diciembre en las ciudades de Chennai y Madurai, en el estado de Tamil Nadu, India y Argentina integrará el Grupo C junto a Nueva Zelanda, Japón y China, en un certamen que reunirá a los 24 mejores equipos sub 21 del mundo. El debut será el viernes 28 de noviembre a las 4.45 hs (hora argentina) en el Mayor Radhakrishnan Hockey Stadium de Chennai.

Lautaro Martínez fue confirmado dentro de la lista de 20 jugadores. El chico de Obras viene de coronarse en los Juegos Panamericanos de Asunción, donde logró la medalla de oro venciendo en la final a Chile. Ahora, intentará, junto al equipo, lograr el preciado trofeo ecuménico en La India, país donde Los Leoncitos ya fueron campeones.

Lautaro Martínez irá a La India con Los Leoncitos.

La India, tierra fértil para Los Leoncitos

Los Leoncitos se consagraron en el Mundial Sub 21 de la India de 2021 al superar a Alemania por 4 a 2, en la ciudad de Bhubaneswar. Tres goles de córner corto del cordobés Lautaro Dómene, a los 10, 25 y 50 minutos, y uno de Franco Agostini sobre el final (descontaron Julius Hayner y Masi Pfandt), les dieron al conjunto albiceleste el segundo título de la categoría en la historia, después de la conquista mundial en Rotterdam 2005.

La lista de Los Leoncitos

  • MATÍAS ANDREOTTI
  • JOAQUÍN BARBERIS
  • TEO BARRENA
  • JUAN CRUZ BORETTI
  • LUCAS BORETTI
  • BRUNO CORREA
  • JOAQUÍN COSTA
  • LUCA DULOR MARCHESI
  • FACUNDO FALCHETTO
  • JUAN PEDRO FERNÁNDEZ
  • SANTIAGO FERNÁNDEZ
  • FEDERICO HANSELMANN
  • LAUTARO MARTÍNEZ
  • NICOLÁS RODRÍGUEZ
  • JOAQUÍN RUÍZ SAPORITI
  • TOMÁS RUÍZ SAPORITI
  • MATEO SERRANO ZUBELDIA
  • LORENZO SOMAINI
  • MATEO TORRIGIANI
  • THIAGO ZALAZAR

