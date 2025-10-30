Cómo usar el bicarbonato de sodio para limpiar la caca de paloma del auto: truco casero efectivo

Pero la cosa se complica cuando la caca de paloma está seca, ya que con agua no será suficiente. Allí es donde aparece el rol del bicarbonato de sodio.

Para este truco debes colocar una cucharada de bicarbonato de sodio en un litro de agua tibia. Mezcla ambos elementos homogéneamente y coloca la sustancia sobre la mancha de excremento.

Luego de esto, deja actuar el bicarbonato de sodio durante algunos minutos y luego limpia con un paño suave. De esta manera, puedes limpiar la caca de paloma sin dejar marcas de la misma en tu auto.

Una pasta de bicarbonato de sodio puede limpiar prácticamente cualquier mancha. Este elemento sirve para blanquear, quitar sarro y ablandar suciedad. Es un excelente limpiador a la vez que no daña ni corroe superficies, transformándose en el mejor aliado del hogar.

Qué tipo de daños provoca la caca de paloma en el auto

La caca de paloma contiene ácido úrico y otros ácidos que son corrosivos y pueden dañar la pintura del coche con el tiempo. La exposición prolongada, especialmente bajo el sol, agrava el daño al permitir que el ácido penetre en la superficie.

La reacción química de la caca con la pintura puede dejar un rastro mate o manchas permanentes que son difíciles de eliminar y pueden requerir un tratamiento especializado, más allá de este truco casero.