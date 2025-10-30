Racing, sin el pan y sin la torta: qué chances tiene de jugar la Copa Libertadores en 2026

El escenario es complejo: para acceder al repechaje de la Libertadores, el conjunto de Avellaneda necesita ganar sus tres compromisos y que los equipos que lo superan —Boca, River, Argentinos y Riestra— pierdan buena parte de los puntos en juego.

racing 3 La Academia necesita ganar los 3 partidos que le quedan.

Aun así, el panorama podría abrirse si Argentinos Juniors conquista la Copa Argentina, ya que ese título liberaría un cupo adicional en la tabla. Sin embargo, la única vía directa y que depende de sí mismo es la más exigente: consagrarse campeón del Torneo Clausura.

Ganar el Torneo Clausura aún es posible para Racing

En el campeonato local, Racing marcha noveno en la Zona A con 18 unidades, pero la paridad mantiene la ilusión viva. El equipo de Costas comparte puntaje con Argentinos, Belgrano, Tigre y Barracas, y está apenas a tres puntos del líder.

Tras un mal inicio, encadenó seis encuentros sin derrotas —cuatro victorias y solo un gol recibido— y apunta a clasificarse a los playoffs, donde comenzará una nueva historia y si logra el título podrá volver a la “Gloria eterna”.

Lo que viene para Racing en el Torneo Clausura

Lunes 3/11 a las 19 vs. Central Córdoba (V)

Domingo 9/11 a las 18 vs. Defensa y Justicia (L)

A confirmar vs. Newell's (V)

Los clasificados a la Copa Libertadores 2026

Campeón del Torneo Apertura: Platense

Campeón del Torneo Clausura: por definir

Campeón de la Copa Argentina: Argentinos Juniors o Independiente Rivadavia

Los tres primeros de la tabla anual: Rosario Central y dos equipos más (por ahora Boca y River)

Si Rosario Central gana el Clausura liberará un cupo en la tabla anual

Si Lanús gana la Copa Sudamericana se clasifica