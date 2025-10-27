Natación en aguas abiertas: Lautaro Arjona tuvo que abortar su intento de batir el récord en Brasil

natacion-lautaro arjona-regatas (1).jpg Lautaro Arjona, mendocino destacado en la natación en aguas abiertas.

Problema estomacal debido a una bacteria en Brasil

Según relató Oscar, el papá de Lautaro Arjona, que viajó a Río de Janeiro para reunirse con el equipo de su hijo, que estaba acompañado por su entrenador Gustavo Oriozabala, entre otros, y que el nadador está en perfecto estado, retornado a Mendoza este lunes, y que volverá a encarar el desafío, un clásico de la natación de aguas abiertas de Sudamérica.

"La prueba no salió como queríamos, tuvo que ser abortada por una cuestión de salud. Lautaro, dos días antes había tenido unas molestias estomacales, depués nos enteramos que hay una bacteria en Río de Janeiro que jode muchísimo y que puede haberse contagiado al prepararse sus alimentos en el agua del lugar, que es donde está la bacteria", explicó el papá de Lautaro.

"Físicamente Lautaro estaba bien y se decidio hacer la prueba. Comenzó muy bien e íbamos con un ritmo espectacular. Nosotros íbamos por el récord del Cruce por edad, pero hasta pensamos en que se podía lograr el récord de velocidad", Oscar, papá de Lautaro Arjona

"Todo venía muy bien, desde la salida de Leme, hasta Copacabana (una de las playas frente a las que pasa el Cruce) se estipula hacer un tiempo de una hora diez o una hora quince (1h 10'- 1h 15'), y Lautaro llegó ahí a los 45 minutos, con un rítmo infernal", continuó Arjona padre.

natacion-aguas abiertas-rio de la plata-lautaro arjona (1) Lautaro Arjona tiene el récord de ser el más joven, con 17 años, en realizar el Cruce del Río de La Plata, de más de 40km de extensión.

Luego de ahí comenzaron los problemas, según contró Oscar. "Lautaro comenzó a tener arcadas, aunque a veces es normal que los nadadores las tengan por estar en un medio líquido en movimiento (mareo por vaivén de las olas), y si se relajan se les estabilizan. En un momento en que tuvo una arcada, Lauty tragó agua de mar y esto le generó más arcadas".

Aborto del intento y revancha planeada para Lautaro en la natación en aguas abiertas

Luego agregó: "Como ellos por reglamento no pueden tocar la embarcación ni apoyarse en ningún lado, Lauty se puso nervioso, estaba oscuro, a seis kilómetros mar abierto, y se descompensó, así que para cuidarlo decidimos levantar la prueba, Fue doloroso y triste, porque estábamos en condiciones de hacer todo bien, pero se complicó".

Ya de vuelta en Mendoza, Oscar comentó que estaba todo bien. "Lautaro está muy bien y quiere ir de nuevo a Brasil a intentarlo", comentó el papá, que agregó: "En noviembre vamos a competir a San Pedro (Buenos Aires) en la que se llama La Vuelta de Obligado (río Paraná), que es una carrera de 20 kilómetros. Luego va por otra en Entre Ríos, Va a intentar el Cruce de aguas frías del Nahuel Huapi (Bariloche). Si todo ayuda y sigue en tiempo, en marzo vamos a volver a Brasil a inter el Cruce Leme ao Pontal", concluyó Arjona padre.