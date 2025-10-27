Boca y Barracas Central se miden en un partido clave por la clasificación a las copas internacionales: hora, TV y formaciones

Boca llega a este cruce con un derrota ante Belgrano por 2 a 1 en la Bombonera por la décimotercera fecha. Esa derrota no solo lo mantuvo afuera de la zona de clasificación a los playoffs del Clausura sino también que lo envió al quinto lugar de la Tabla Anual con 50 unidades, por debajo del líder Rosario Central (62), River (52), Argentinos Juniors (51) - con el Canalla confirmado y los otros dos clasificándose a la Libertadores- y Deportivo Riestra (51) -como primer clasificado a la Sudamericana-. Una victoria es menester para ubicarse nuevamente en zona directa de pasaje a la Libertadores.

boca vs barracas Lautaro Di Lollo y Milton Delgado serían titulares en Boca ante Barracas Central.

Para este partido, el entrenador Claudio Úbeda no podrá contar con Rodrigo Battaglia, desgarrado y baja para lo que resta del torneo. En su lugar aparecería Milton Delgado como su reemplazante, juvenil de gran rendimiento en el Mundial Sub 20 disputado en Chile con la Selección argentina. Edinson Cavani, por su parte, continúa con su distensión en el psoas y ni siquiera formó parte de la lista de concentrados.