Boca y Barracas Central se miden en un partido clave por la clasificación a las copas internacionales: hora, TV y formaciones

Barracas Central arrastra un panorama inestable. Hace cinco partidos que no gana y viene de empatar 2 a 2 en Victoria ante Tigre. Lo positivo es que el Guapo se mantiene octavo en la tabla de posiciones ubicándose en zona de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura. Pero en la tabla anual necesita ganar para meterse en puesos de Copa Sudamericana ya que está décimo, con 44 unidades, a un punto de Tigre, el último clasificado hasta el momento.
Boca vs Barracas por el Torneo Clausura: probables formaciones
Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Facundo Mater, Iván Tapia; Javier Ruiz, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Hora: 16
TV: ESPN Premium.
Árbitro: Nicolás Lamolina.
Estadio: Claudio Chiqui Tapia.