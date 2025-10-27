Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Torneo Clausura

Boca y Barracas Central se miden en un partido clave por la clasificación a las copas internacionales: hora, TV y formaciones

Boca y Barracas se enfrentan por el reprogramado partido de la fecha 12 del Torneo Clausura que fue suspendido por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Claudio Úbeda ya tendría definido el once para que Boca enfrente a Barracas Central por el Torneo Clausura.

Claudio Úbeda ya tendría definido el once para que Boca enfrente a Barracas Central por el Torneo Clausura.

Este lunes regresa el fútbol de la liga con la visita de Boca a Barracas por la fecha 12 del Torneo Clausura. El partido, a disputarse a partir de las 16, fue reprogramado en su momento por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y hoy los equipos tendrán la oportunidad de ponerse al día con su calendario en el Estadio Claudio Chiqui Tapia.

Boca llega a este cruce con un derrota ante Belgrano por 2 a 1 en la Bombonera por la décimotercera fecha. Esa derrota no solo lo mantuvo afuera de la zona de clasificación a los playoffs del Clausura sino también que lo envió al quinto lugar de la Tabla Anual con 50 unidades, por debajo del líder Rosario Central (62), River (52), Argentinos Juniors (51) - con el Canalla confirmado y los otros dos clasificándose a la Libertadores- y Deportivo Riestra (51) -como primer clasificado a la Sudamericana-. Una victoria es menester para ubicarse nuevamente en zona directa de pasaje a la Libertadores.

boca vs barracas
Lautaro Di Lollo y Milton Delgado ser&iacute;an titulares en Boca ante Barracas Central.&nbsp;

Lautaro Di Lollo y Milton Delgado serían titulares en Boca ante Barracas Central.

Para este partido, el entrenador Claudio Úbeda no podrá contar con Rodrigo Battaglia, desgarrado y baja para lo que resta del torneo. En su lugar aparecería Milton Delgado como su reemplazante, juvenil de gran rendimiento en el Mundial Sub 20 disputado en Chile con la Selección argentina. Edinson Cavani, por su parte, continúa con su distensión en el psoas y ni siquiera formó parte de la lista de concentrados.

Barracas Central arrastra un panorama inestable. Hace cinco partidos que no gana y viene de empatar 2 a 2 en Victoria ante Tigre. Lo positivo es que el Guapo se mantiene octavo en la tabla de posiciones ubicándose en zona de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura. Pero en la tabla anual necesita ganar para meterse en puesos de Copa Sudamericana ya que está décimo, con 44 unidades, a un punto de Tigre, el último clasificado hasta el momento.

Boca vs Barracas por el Torneo Clausura: probables formaciones

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Facundo Mater, Iván Tapia; Javier Ruiz, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Hora: 16

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: Claudio Chiqui Tapia.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas