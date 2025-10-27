Tratamiento oncológico de PAMI: cómo solicitar la medicación

PAMI: cómo solicitar la medicación para tratamiento oncológico

El PAMI les brinda a las personas afiliadas la cobertura del 100% de los medicamentos oncológicos. Este tipo de medicamentos se gestiona a través de un trámite específico, para el cual el médico especialista debe realizar la indicación en una receta electrónica y se necesita presentar cierta documentación.

PAMI tiene un Plan Integral de Cuidado y Tratamiento Oncológico (PICTO) que garantiza atención preferencial a los afiliados en tratamiento.

El trámite podrá realizarlo la persona afiliada al PAMI, su apoderado/a o familiar. La documentación que necesita para recibir la cobertura del 100% de los medicamentos oncológicos es la siguiente:

Documento Nacional de Identidad

Credencial de afiliación

Receta electrónica de PAMI del médico especialista

Formulario medicamentos oncológicos

Resumen de historia clínica

Documentación respaldatoria según indica el formulario de pedido de medicación oncológica

El PAMI brinda un manual para afiliados con enfermedades oncológicas, podés obtenerlo y descargarlo aquí.

Dónde se puede realizar el trámite para los medicamentos oncológicos

Este es un trámite web y se puede realizar desde un celular, tablet o computadora. Todos los interesados pueden aprender a llevar a cabo los trámites web mirando este video.

También se puede realizar este trámite en la agencia PAMI correspondiente de cada afiliado, para eso tenés que sacar un turno online para una mejor atención.

PAMI: quiénes pueden acceder al programa oncológico

Para acceder, se deberá cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos:

Haber tenido una consulta con un médico oncólogo

Estar en tratamiento farmacológico específico

Ser paciente de radioterapia

Contar con antecedente de cirugía onco-específica

Al acceder al plan del PAMI, la persona podrá elegir entre los especialistas disponibles en el listado de prestadores de oncología. También recibirá atención médica preferencial y de calidad con: