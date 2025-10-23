Prestaciones PAMI: cómo es la cobertura para Veteranos de guerra y su grupo familiar

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI, cuenta con una cobertura integral y prestaciones preferenciales para los Veteranos de la Guerra de Malvinas y su grupo familiar, priorizando su bienestar con atención médica exclusiva y de calidad. Cuáles son los beneficios exclusivos.
El "Programa Nacional de Atención al Veterano y Excombatiente de Guerra y su grupo familiar" del PAMI repara una deuda histórica gracias a la extensión de la cobertura de salud que, en caso de fallecimiento del titular, será igualitaria para todo el grupo familiar (cónyuges y/o concubinos e hijas/os).
¿Quiénes pueden acceder a esta cobertura integral y prestaciones preferenciales?
- Veteranos de la Guerra de Malvinas
- Cónyuges, convivientes e hijos, menores a cargo o con discapacidad, según la normativa vigente
- Familiares de veteranos caídos
PAMI: beneficios exclusivos para Veteranos de guerra y su grupo familiar
Para acceder a las prestaciones del PAMI, es común que se requiera el DNI, la credencial de afiliación y, para ciertas prestaciones especiales, una orden médica o la gestión de bonos y recetarios específicos para Veteranos de la Guerra de Malvinas.
- Cartilla médica exclusiva: podés consultar todos los prestadores que tienen disponibles según la zona de residencia de los afiliados
- Credencial exclusiva: pueden acceder a la credencial digital para realizar todos los trámites y gestiones
- Atención prioritaria: tienen la posibilidad de realizar trámites en agencias con número de atención prioritario
- Consultas, prácticas, diagnóstico y tratamiento (incluyendo especializadas)
- Internación: clínica, obstétrica, quirúrgica, de urgencia y programada
Más beneficios para Veteranos de la Guerra de Malvinas y su grupo familiar:
- Programa Nacional Odontológico: PAMI es la obra social para veteranos con la mejor cobertura en esa especialidad de todo el sistema de salud argentino
- Programa de Fortalecimiento de veteranos: se otorgan subsidios a centros de veteranos
- Programa de Turismo: se impulsan actividades destinadas a generar espacios recreativos y de esparcimiento
Medicamentos:
- Cobertura al 100% en medicamentos: Históricamente, este programa garantizaba descuentos de hasta el 100% en medicamentos, incluyendo tratamientos especiales, aunque ha habido discusiones y reclamos recientes sobre posibles modificaciones en la gratuidad total de ciertos fármacos.
- Medicamentos especiales: Cobertura total para tratamientos complejos (ej: VIH, Hepatitis B y C, trasplantes, trastornos hematopoyéticos, artritis reumatoidea).
- Subsidio Social por Razones Sociales: Los veteranos de guerra no están sujetos a los requisitos económicos habituales para acceder a este subsidio del 100% en medicamentos, pero deben realizar el trámite.
Dada la sensibilidad del tema de la cobertura de medicamentos y los cambios normativos que pueden ocurrir, siempre es recomendable consultar la información más reciente y detallada directamente en el sitio web oficial de PAMI o en la agencia más cercana.
PAMI: Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra y su grupo familiar
En el año 2005 se creó el Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra y su grupo familiar a través de la Resolución 191/05. Con el mismo, la obra social se encargó de mejorar y ampliar la cobertura de las prestaciones médico-asistenciales y de apoyo social, así como también la creación de actividades preventivas para mejorar la calidad de vida de este grupo poblacional.
La Resolución 393/DE amplió la red de prestadores para que los veteranos y su grupo familiar puedan acceder a las prestaciones de todos los niveles de atención en todo el territorio nacional, con independencia de su lugar de residencia.