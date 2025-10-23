Prestaciones PAMI: cómo es la cobertura para Veteranos de guerra y su grupo familiar

Veteranos de la Guerra de Malvinas

Cónyuges, convivientes e hijos, menores a cargo o con discapacidad, según la normativa vigente

Familiares de veteranos caídos

PAMI: beneficios exclusivos para Veteranos de guerra y su grupo familiar

Para acceder a las prestaciones del PAMI, es común que se requiera el DNI, la credencial de afiliación y, para ciertas prestaciones especiales, una orden médica o la gestión de bonos y recetarios específicos para Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Cartilla médica exclusiva: podés consultar todos los prestadores que tienen disponibles según la zona de residencia de los afiliados

Credencial exclusiva: pueden acceder a la credencial digital para realizar todos los trámites y gestiones

Atención prioritaria: tienen la posibilidad de realizar trámites en agencias con número de atención prioritario

Consultas, prácticas, diagnóstico y tratamiento (incluyendo especializadas)

Internación: clínica, obstétrica, quirúrgica, de urgencia y programada

PAMI-2.jpg El PAMI fue creado en 1971 con el objetivo de brindar asistencia médica integral a las personas mayores. Es la obra social más grande de Latinoamérica ya que acompaña a 5 millones de jubilados y sus familiares a cargo, pensionados y veteranos de Malvinas.

Más beneficios para Veteranos de la Guerra de Malvinas y su grupo familiar:

Programa Nacional Odontológico: PAMI es la obra social para veteranos con la mejor cobertura en esa especialidad de todo el sistema de salud argentino

Programa de Fortalecimiento de veteranos: se otorgan subsidios a centros de veteranos

Programa de Turismo: se impulsan actividades destinadas a generar espacios recreativos y de esparcimiento

Medicamentos:

Cobertura al 100% en medicamentos: Históricamente, este programa garantizaba descuentos de hasta el 100% en medicamentos, incluyendo tratamientos especiales, aunque ha habido discusiones y reclamos recientes sobre posibles modificaciones en la gratuidad total de ciertos fármacos.

Medicamentos especiales: Cobertura total para tratamientos complejos (ej: VIH, Hepatitis B y C, trasplantes, trastornos hematopoyéticos, artritis reumatoidea).

Subsidio Social por Razones Sociales: Los veteranos de guerra no están sujetos a los requisitos económicos habituales para acceder a este subsidio del 100% en medicamentos, pero deben realizar el trámite.

Dada la sensibilidad del tema de la cobertura de medicamentos y los cambios normativos que pueden ocurrir, siempre es recomendable consultar la información más reciente y detallada directamente en el sitio web oficial de PAMI o en la agencia más cercana.

PAMI: Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra y su grupo familiar

En el año 2005 se creó el Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra y su grupo familiar a través de la Resolución 191/05. Con el mismo, la obra social se encargó de mejorar y ampliar la cobertura de las prestaciones médico-asistenciales y de apoyo social, así como también la creación de actividades preventivas para mejorar la calidad de vida de este grupo poblacional.

La Resolución 393/DE amplió la red de prestadores para que los veteranos y su grupo familiar puedan acceder a las prestaciones de todos los niveles de atención en todo el territorio nacional, con independencia de su lugar de residencia.