Insumos PAMI: cómo solicitar audífonos y qué hacer en caso de robo, extravío o destrucción total

Cómo solicitar audífonos en PAMI y qué hacer en caso de reposición

El trámite para solicitar audífonos en PAMI se realiza en varios pasos, involucrando al médico de cabecera del jubilado o pensionado afiliado y a un especialista.

El médico de cabecera debería derivar a la persona al especialista en Otorrinolaringología (que es de libre elección) y es el especialista quién confeccionará el pedido de audífono en una Orden Medica electrónica.

Luego la persona afiliada concurre al centro audiológico de PAMI elegido libremente.

pami andis pensiones no contributivas.jpg Para más detalles o para buscar prestadores, siempre es recomendable consultar la página oficial de PAMI o llamar a la línea gratuita 138.

La documentación necesaria es la siguiente:

Documento Nacional de Identidad

Orden médica electrónica de otorrinolaringólogo/a del Sistema PAMI indicando la necesidad de audífono

Audiometría realizada por especialista del Sistema PAMI O PARTICULAR (original y fotocopia con fecha no mayor a 6 meses, con sello y firma de el/la profesional)

Logoaudiometría realizada por especialista del Sistema PAMI O PARTICULAR (original y fotocopia con fecha no mayor a 6 meses, con sello y firma de el/la profesional)

Reposición de audífonos

PAMI brinda a las personas afiliadas el recambio de audífonos por pérdida auditiva (mismo oído) o equipamiento contralateral cuando se trata del otro oído. Además, cubre la reposición de audífonos ya otorgados, en caso de robo o extravío, destrucción total o falla no reparable y fin de vida útil del dispositivo.

La documentación necesaria es la siguiente:

Documento Nacional de Identidad

Nueva orden médica electrónica e indicación de otorrinolaringólogo/a sobre necesidad de equipamiento auditivo especificando el oído

Nuevos estudios audiológicos (no deben exceder los seis meses de antigüedad)

Por otro lado, dependiendo del caso, se debe adjuntar la siguiente documentación:

Solo para casos de robo o extravío: denuncia o constancia policial por robo o extravío (la denuncia deberá contener información sobre el audífono entregado por PAMI)

Solo si es por imposibilidad de reparación: informe técnico de la firma audiológica s/el estado actual que presente el audífono entregado, informándose sobre la imposibilidad de reparación

En caso de recambio por pérdida auditiva o Audífono Contralateral: informe fonoaudiológico sobre el rendimiento auditivo actual del audí­fono (se deberá solicitar turno al prestador y es sin costo)

En caso de pérdida auditiva, es recomendable consultar al otorrinoringólogo para descartar un posible tapón de cera.