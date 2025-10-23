Un hombre de 59 años murió en un telo y ella lo abandonó

De acuerdo con la información policial, cuando la propietaria del establecimiento advirtió que uno de los clientes no respondía a los llamados y, al ingresar a la habitación, lo encontró sin signos vitales. De inmediato, dio aviso a las autoridades.

Sobre la base de los testimonios recogidos en el lugar de los hechos, se determinó que Lescano ingresó a las 10.22 al albergue, ubicado en el acceso norte de la ciudad conocido como La Curva.

Allí, Lescano habría arribado con una joven. Pagó el turno y 12 minutos después, la acompañante simplemente se retiró. A las 12.25, la empleada golpeó la puerta de la habitación resuelta en informar al cliente que el turno había expirado.

Como nadie respondió a su llamado, resolvió abrir la puerta. Lo hizo y quedó shoqueada, al contemplar al hombre inerte en la cama.

Urgente, alertó al personal policial y los afectivos hicieron lo propio con el fiscal Sabater. Una vez cumplido todo el trámite formal, los bomberos retiraron los restos de Lescano y lo llevaron a la Morgue Judicial del Hospital Independencia.

Finalmente, fueron secuestrados, la camioneta, más de $ 91.000, una botella de gaseosa, un celular y otros objetos personales de la víctima.

La autopsia será realizada después de las nueve de la mañana en la ciudad capital. Trascendió que luego, el cuerpo sería llevado a Las Termas de Río Hondo y entregado a su familia para que le tribute el último adiós.

Al mismo tiempo, el fiscal Sabater ha requerido una especie de reconstrucción del recorrido del vehículo, guiándose por las cámaras de seguridad.

Por decantación, y lógica, se deduce que podrá ser identificada la acompañante. De ella precisa interiorizarse las posibles causales en la muerte de Lescano.

Fuente: elliberal.com.ar