Secuestró a una niña y cuando lo descubrieron, años después, ya estaba muerto

morgan nick secuestro3 El secuestro se terminó esclareciendo pero sin condenas.

La desaparición y secuestro impunes

Testigos recordaron haber visto a un hombre "aterrador" con barba, de unos 30 o 40 años, merodeando cerca del área. Conversaba con la niña. Poco después, una camioneta roja desapareció abruptamente.

La policía de Estados Unidos fue alertada de inmediato, iniciando una búsqueda masiva tras la desaparición. Los primeros días fueron un torbellino de interrogatorios y pistas falsas.

La investigación acumuló más de 10.000 pistas a lo largo de los años. En 2002, se excavó un terreno privado tras un dato anónimo que sugería que Morgan Nick estaba enterrada allí. Nada. En 2017, perros rastreadores alertaron sobre un pozo en una propiedad vinculada, pero la búsqueda se suspendió sin hallazgos.

morgan nick secuestro 2 Una de las últimas fotos de la niña antes de su secuestro.

Recién en 2019 se reabrió el caso. Detectives rastrearon la camioneta roja que había cambiado de manos múltiples veces. Su propietario actual permitió un examen exhaustivo. Muestras recolectadas —incluyendo cabellos rubios— se enviaron al laboratorio de ADN. El análisis, completado en septiembre de 2024, reveló una conexión irrefutable: un cabello pertenecía a la niña.

El ADN apuntaba directamente a Billy Jack Lincks, un veterano de la Segunda Guerra Mundial de 72 años quien ya había sido interrogado en 1995. Pero para 2019, el hombre había muerto en la cárcel, condenado por otro secuestro similar. Así, el caso quedó sin condenados y nunca se supo más nada de la niña, viva o muerta.