El docente captado in fraganti mientras filmaba a alumnas fue liberado pero el proceso sigue

En todas las imágenes las niñas estaban vestidas con el uniforme del colegio, según indicaron distintas fuentes judiciales.

El docente no fue desvinculado de la causa

Aunque recuperará su libertad, el docente permanecerá bajo investigación a cargo del fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Bergamín.

Aún no hay evidencia suficiente para una imputación formal, pero los investigadores le secuestraron dos teléfonos celulares y una computadora que serán peritados. La pesquisa se orientará a determinar si el acusado posee material de abuso sexual infantil o si compartió las imágenes con terceros.

La DGE explicó la situación del pasante acusado de filmar a alumnas

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) explicaron que fue la profesora de Informática titular quien alertó a la dirección del colegio para realizar la denuncia.

Tras la intervención policial y del fiscal, el docente fue aprehendido. "Se labraron actas en la escuela para cumplir con la parte formal y proceder con el sumario y baja correspondiente. El resto seguirá su proceso por parte de la Justicia", informaron desde el gobierno escolar.