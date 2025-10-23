El docente pasante de Informática detenido por filmar alumnas en el colegio Santa María de Oro, de Rivadavia, recuperará su libertad en las próximas horas tras prestar declaración informativa. Sin embargo, seguirá bajo investigación judicial.
El docente captado in fraganti mientras filmaba a alumnas fue liberado pero el proceso sigue
El hombre de 40 años recuperará la libertad pero seguirá investigado por la Justicia. Le secuestraron dos celulares y una computadora para peritaje
El escándalo se desató cuando una estudiante notó que el profesor de 40 años apuntaba con su celular hacia una profesora y una estudiante menor de edad con el flash activado.
Al ser confrontado, el hombre admitió que estaba filmando y prometió eliminar todo el material. Mientras borraba los archivos, la docente filmada descubrió que tenía más imágenes de otras alumnas con el uniforme escolar.
En todas las imágenes las niñas estaban vestidas con el uniforme del colegio, según indicaron distintas fuentes judiciales.
El docente no fue desvinculado de la causa
Aunque recuperará su libertad, el docente permanecerá bajo investigación a cargo del fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Bergamín.
Aún no hay evidencia suficiente para una imputación formal, pero los investigadores le secuestraron dos teléfonos celulares y una computadora que serán peritados. La pesquisa se orientará a determinar si el acusado posee material de abuso sexual infantil o si compartió las imágenes con terceros.
La DGE explicó la situación del pasante acusado de filmar a alumnas
Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) explicaron que fue la profesora de Informática titular quien alertó a la dirección del colegio para realizar la denuncia.
Tras la intervención policial y del fiscal, el docente fue aprehendido. "Se labraron actas en la escuela para cumplir con la parte formal y proceder con el sumario y baja correspondiente. El resto seguirá su proceso por parte de la Justicia", informaron desde el gobierno escolar.