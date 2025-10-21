PAMI: bajo qué criterios se puede tramitar una internación geriátrica

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI, posee el programa "Residencias para personas mayores" que tiene como destinatarios a los afiliados mayores de 60 años que requieren de apoyo y cuidados para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, no pudiendo realizarlo en su entorno.
PAMI aclara que la prestación no es de carácter universal, por ende, se encuentra sujeta a la evaluación sociosanitaria por parte del Instituto a los jubilados y pensionados que la soliciten.
Las prestaciones en "Residencias de Larga Estadía" son servicios sociales, con coordinación sociosanitaria que incluye alojamiento, comida, servicios de cuidados, enfermería, atención psicosocial, terapia ocupacional, recreación y servicios de salud de baja complejidad.
El PAMI aclara que no son hospitales, ni clínicas, ni sanatorios, ni establecientes psiquiátricos agudos, ni centros de rehabilitación.
PAMI: criterios excluyentes para tramitar una internación geriátrica
El PAMI explica en su página web que el trámite para acceder al programa "Residencias para personas mayores" lo puede realizar la persona afiliada, su apoderado/a o familiar. Los criterios excluyentes de ingreso son:
- Personas que requieren atención médica en II Nivel.
- Personas que presentan síndrome confusional o delirio y/o trastornos mentales agudos, necesidad de atención por salud mental con frecuencia inferior a 72 horas, conductas agresivas y/o explosivas de manera regular y/o conductas que configuran riesgo para sí y/o para terceros en el marco de lo establecido por la Ley 26657, situaciones en las que se deberá derivar para su atención por efector de salud mental.
- Personas que por su sintomatología y/o alteraciones de conducta no pueden integrarse y/o permanecer en ámbitos convivenciales.
- Personas en situación de consumo problemático actual de sustancias tóxicas según diagnóstico efectuado por profesional de salud mental, en tanto que requieran atención y tratamiento previo.
- Personas que tengan causas penales vigentes por violencia de género.
- Personas con orden judicial de prisión domiciliaria.
Este es un trámite web que se puede realizar desde un celular, tablet o computadora. También se puede hacer en una agencia de PAMI, que siempre les recuerda a los jubilados y pensionados afiliados que saquen un turno online para una mejor atención. Si quieres aprender a realizar tus trámites web mirá este video.
Propósitos del programa de atención integral en residencias de larga estadía para personas mayores:
- Garantizar los Derechos Humanos de las personas mayores que se encuentran en una RLE o en RLEP
- Mejorar la calidad de vida de las Personas Mayores que requieren una atención institucional
- Brindar asistencia progresiva y acorde a las necesidades de las personas que presentan patologías crónicas.
- Desarrollar un modelo organizativo y de funcionamiento centrado en la persona que tienda a brindar apoyos para la concreción del proyecto vital de la persona mayor.
- Garantizar los apoyos y cuidados necesarios para el desarrollo de las actividades de la vida diaria.
- Informar, orientar y prestar las ayudas adecuadas a las personas residentes ya sus familias y/o redes de apoyo, favoreciendo el acompañamiento y la participación en las actividades de la residencia.
- Promover la inclusión y participación social de las personas en la comunidad.
- Acompañar y brindar cuidados de calidad y bienestar, aún en el final de vida de la persona mayor.
PAMI: qué documentación se necesita tramitar una internación geriátrica
- Recibo de haberes totales de la persona afiliada (jubilación y/o pensión).
- Formulario Evaluación Integral de Salud.
- Resultado de los estudios complementarios (Rx de tórax informada, PPD o Reacción de Mantoux, o constancia emitida por profesional que indica que la persona afiliada no posee enfermedades infectocontagiosas), Hemograma completo, Análisis completo de orina.
- Formulario Consentimiento libre e informado para gestión de ingreso a residencia. Al respecto cabe señalar que la persona mayor tiene el derecho irrenunciable a manifestar su consentimiento informado de manera previa, voluntaria, libre y expresa. Incluirá la selección de al menos tres residencias de preferencia, quedando sujeto a la disponibilidad de plazas en las mismas.
- Formulario Acta Compromiso firmada por titular y/o por quien/es se constituye como referente/ red de apoyo de la persona afiliada.
- La Unidad Operativa correspondiente puede solicitar la documentación adicional necesaria para efectuar la Evaluación Social requerida según la normativa vigente.