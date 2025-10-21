PAMI: bajo qué criterios se puede tramitar una internación geriátrica

El PAMI aclara que no son hospitales, ni clínicas, ni sanatorios, ni establecientes psiquiátricos agudos, ni centros de rehabilitación.

PAMI: criterios excluyentes para tramitar una internación geriátrica

El PAMI explica en su página web que el trámite para acceder al programa "Residencias para personas mayores" lo puede realizar la persona afiliada, su apoderado/a o familiar. Los criterios excluyentes de ingreso son:

Personas que requieren atención médica en II Nivel.

Personas que presentan síndrome confusional o delirio y/o trastornos mentales agudos, necesidad de atención por salud mental con frecuencia inferior a 72 horas, conductas agresivas y/o explosivas de manera regular y/o conductas que configuran riesgo para sí y/o para terceros en el marco de lo establecido por la Ley 26657, situaciones en las que se deberá derivar para su atención por efector de salud mental.

Personas que por su sintomatología y/o alteraciones de conducta no pueden integrarse y/o permanecer en ámbitos convivenciales.

Personas en situación de consumo problemático actual de sustancias tóxicas según diagnóstico efectuado por profesional de salud mental, en tanto que requieran atención y tratamiento previo.

Personas que tengan causas penales vigentes por violencia de género.

Personas con orden judicial de prisión domiciliaria.

PAMI-hospitales-y-centros-de-salud-1 Los interesados pueden iniciar el trámite de forma presencial en la agencia de PAMI correspondiente (solicitando turno previo) o a través de la plataforma web de PAMI. También puedes llamar al 138 (PAMI Escucha y Responde) para orientación.

Este es un trámite web que se puede realizar desde un celular, tablet o computadora. También se puede hacer en una agencia de PAMI, que siempre les recuerda a los jubilados y pensionados afiliados que saquen un turno online para una mejor atención. Si quieres aprender a realizar tus trámites web mirá este video.

Propósitos del programa de atención integral en residencias de larga estadía para personas mayores:

Garantizar los Derechos Humanos de las personas mayores que se encuentran en una RLE o en RLEP

Mejorar la calidad de vida de las Personas Mayores que requieren una atención institucional

Brindar asistencia progresiva y acorde a las necesidades de las personas que presentan patologías crónicas.

Desarrollar un modelo organizativo y de funcionamiento centrado en la persona que tienda a brindar apoyos para la concreción del proyecto vital de la persona mayor.

Garantizar los apoyos y cuidados necesarios para el desarrollo de las actividades de la vida diaria.

Informar, orientar y prestar las ayudas adecuadas a las personas residentes ya sus familias y/o redes de apoyo, favoreciendo el acompañamiento y la participación en las actividades de la residencia.

Promover la inclusión y participación social de las personas en la comunidad.

Acompañar y brindar cuidados de calidad y bienestar, aún en el final de vida de la persona mayor.

PAMI: qué documentación se necesita tramitar una internación geriátrica