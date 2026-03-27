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PAMI sorprendió a todos sus afiliados con la nueva y mejor cobertura de audífonos gratis: cómo acceder

El PAMI les brinda a todos sus afiliados una nueva y mejor cobertura gratuita de audífonos mediante su "Programa de Atención de las Personas con Hipoacusia"

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]

El Programa de Atención Médica Integral, popularmente más conocido como PAMI, les brinda a todos sus afiliados una nueva y mejor cobertura gratuita de audífonos mediante su "Programa de Atención de las Personas con Hipoacusia". Cómo acceder y cuáles son los recientes beneficios.

Con esta nueva y mejor cobertura de audífonos, el "Programa de Atención de las Personas con Hipoacusia" del PAMI les permite a los jubilados y pensionados escoger el especialista en otorrinolaringología y el centro auditivo donde hacerlos de forma rápida y ágil en todo el país.

Además, hay renovado circuito para el diagnóstico, solicitud y entrega de audífonos, que reduce los tiempos de espera de los afiliados y elimina los trámites administrativos, ya que los especialistas solicitan las próstesis de manera directa.

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El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, m&aacute;s conocido como PAMI fue creado en 1971 con el objetivo de&nbsp;brindar asistencia m&eacute;dica integral&nbsp;a las personas mayores.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI fue creado en 1971 con el objetivo de brindar asistencia médica integral a las personas mayores.

PAMI: nueva y mejor cobertura de audífonos gratis

La nueva cobertura de audífonos gratis para los jubilados y pensionados del PAMI incluye:

  • Audífonos para uno o ambos oídos de acuerdo a la indicación del especialista
  • Una calibración al primer mes y a los 6 y 12 meses
  • Garantía del equipo por 1 año

También, para cubrir posibles defectos en la impresión de los audífonos se contempla el cambio de molde dentro de los tres meses a partir de la entrega.

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PAMI otorga aud&iacute;fonos a las personas afiliadas con hipoacusia y la persona afiliada tiene la libertad de elegir el prestador de PAMI para su atenci&oacute;n.

PAMI otorga audífonos a las personas afiliadas con hipoacusia y la persona afiliada tiene la libertad de elegir el prestador de PAMI para su atención.

Entre las últimas novedades, el PAMI informó que sumaron a la cartilla "los centros auditivos más prestigiosos de todo el país" contando, ahora, con "más de 120 centros para garantizar una mejor atención con turnos más rápido y entrega de los audífonos en menor tiempo".

Cómo acceder al "Programa de Atención de las Personas con Hipoacusia"

Para acceder a los audífonos que entrega de manera gratuita el PAMI hay que seguir los siguientes pasos:

  1. Tu médica o el médico de cabecera, en caso de identificar un problema auditivo, te hará una Orden Médica Electrónica para una consulta en otorrinolaringología.
  2. En la nueva cartilla vas a poder elegir a tu especialista, que solicitará los estudios correspondientes para el diagnóstico e indicará una Orden Médica Electrónica para confeccionar los audífonos.
  3. Elegí el centro auditivo para hacer tus audífonos en la nueva cartilla. Podés consultarla desde la aplicación de PAMI o en pami.org.ar/cartilla.

Para ello, se necesita esta documentación:

  • Documento Nacional de Identidad.
  • Orden médica electrónica de otorrinolaringólogo/a del Sistema PAMI indicando la necesidad de audífono.
  • Audiometría realizada por especialista del Sistema PAMI O PARTICULAR (original y fotocopia con fecha no mayor a 6 meses, con sello y firma de el/la profesional).
  • Logoaudiometría realizada por especialista del Sistema PAMI O PARTICULAR (original y fotocopia con fecha no mayor a 6 meses, con sello y firma de el/la profesional).

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