PAMI sorprendió a todos sus afiliados con la nueva y mejor cobertura de audífonos gratis: cómo acceder

El Programa de Atención Médica Integral, popularmente más conocido como PAMI, les brinda a todos sus afiliados una nueva y mejor cobertura gratuita de audífonos mediante su "Programa de Atención de las Personas con Hipoacusia". Cómo acceder y cuáles son los recientes beneficios.
Con esta nueva y mejor cobertura de audífonos, el "Programa de Atención de las Personas con Hipoacusia" del PAMI les permite a los jubilados y pensionados escoger el especialista en otorrinolaringología y el centro auditivo donde hacerlos de forma rápida y ágil en todo el país.
Además, hay renovado circuito para el diagnóstico, solicitud y entrega de audífonos, que reduce los tiempos de espera de los afiliados y elimina los trámites administrativos, ya que los especialistas solicitan las próstesis de manera directa.
PAMI: nueva y mejor cobertura de audífonos gratis
La nueva cobertura de audífonos gratis para los jubilados y pensionados del PAMI incluye:
- Audífonos para uno o ambos oídos de acuerdo a la indicación del especialista
- Una calibración al primer mes y a los 6 y 12 meses
- Garantía del equipo por 1 año
También, para cubrir posibles defectos en la impresión de los audífonos se contempla el cambio de molde dentro de los tres meses a partir de la entrega.
Entre las últimas novedades, el PAMI informó que sumaron a la cartilla "los centros auditivos más prestigiosos de todo el país" contando, ahora, con "más de 120 centros para garantizar una mejor atención con turnos más rápido y entrega de los audífonos en menor tiempo".
Cómo acceder al "Programa de Atención de las Personas con Hipoacusia"
Para acceder a los audífonos que entrega de manera gratuita el PAMI hay que seguir los siguientes pasos:
- Tu médica o el médico de cabecera, en caso de identificar un problema auditivo, te hará una Orden Médica Electrónica para una consulta en otorrinolaringología.
- En la nueva cartilla vas a poder elegir a tu especialista, que solicitará los estudios correspondientes para el diagnóstico e indicará una Orden Médica Electrónica para confeccionar los audífonos.
- Elegí el centro auditivo para hacer tus audífonos en la nueva cartilla. Podés consultarla desde la aplicación de PAMI o en pami.org.ar/cartilla.
Para ello, se necesita esta documentación:
- Documento Nacional de Identidad.
- Orden médica electrónica de otorrinolaringólogo/a del Sistema PAMI indicando la necesidad de audífono.
- Audiometría realizada por especialista del Sistema PAMI O PARTICULAR (original y fotocopia con fecha no mayor a 6 meses, con sello y firma de el/la profesional).
- Logoaudiometría realizada por especialista del Sistema PAMI O PARTICULAR (original y fotocopia con fecha no mayor a 6 meses, con sello y firma de el/la profesional).