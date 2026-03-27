PAMI sorprendió a todos sus afiliados con la nueva y mejor cobertura de audífonos gratis: cómo acceder

PAMI El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI fue creado en 1971 con el objetivo de brindar asistencia médica integral a las personas mayores.

PAMI: nueva y mejor cobertura de audífonos gratis

La nueva cobertura de audífonos gratis para los jubilados y pensionados del PAMI incluye:

Audífonos para uno o ambos oídos de acuerdo a la indicación del especialista

Una calibración al primer mes y a los 6 y 12 meses

Garantía del equipo por 1 año

También, para cubrir posibles defectos en la impresión de los audífonos se contempla el cambio de molde dentro de los tres meses a partir de la entrega.

PAMI-audifono-beneficio-afiliados PAMI otorga audífonos a las personas afiliadas con hipoacusia y la persona afiliada tiene la libertad de elegir el prestador de PAMI para su atención.

Entre las últimas novedades, el PAMI informó que sumaron a la cartilla "los centros auditivos más prestigiosos de todo el país" contando, ahora, con "más de 120 centros para garantizar una mejor atención con turnos más rápido y entrega de los audífonos en menor tiempo".

Cómo acceder al "Programa de Atención de las Personas con Hipoacusia"

Para acceder a los audífonos que entrega de manera gratuita el PAMI hay que seguir los siguientes pasos:

Tu médica o el médico de cabecera, en caso de identificar un problema auditivo, te hará una Orden Médica Electrónica para una consulta en otorrinolaringología. En la nueva cartilla vas a poder elegir a tu especialista, que solicitará los estudios correspondientes para el diagnóstico e indicará una Orden Médica Electrónica para confeccionar los audífonos. Elegí el centro auditivo para hacer tus audífonos en la nueva cartilla. Podés consultarla desde la aplicación de PAMI o en pami.org.ar/cartilla.

Para ello, se necesita esta documentación: