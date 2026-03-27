PAMI anticipó la campaña de vacunación antigripal 2026 en Mendoza y todo el país

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) resolvió adelantar tanto en Mendoza como en todo el territorio nacional la campaña de vacunación antigripal correspondiente a 2026.
La decisión se fundamenta en el adelantamiento sostenido de la temporada de virus respiratorios en los últimos años y en la circulación de una nueva variante de influenza A (H3N2), caracterizada por una mayor capacidad de transmisión.
La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la inmunidad en los grupos más vulnerables, especialmente aquellos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones o cuadros severos antes del período de mayor circulación del virus.
Cómo acceder a la vacuna antigripal de PAMI
Para acceder a la vacuna, los afiliados pueden consultar el buscador de farmacias disponible en el sitio oficial de PAMI o comunicarse telefónicamente al 138, opción 0 (PAMI Escucha). Se recomienda contactar previamente a la farmacia habitual antes de asistir.
La aplicación está disponible en cualquier farmacia de la red PAMI, sin necesidad de presentar orden médica ni gestionar turno previo. Los afiliados solo deberán concurrir con su DNI y la credencial de la obra social.
En el caso de personas menores de 65 años con factores de riesgo, será necesario acreditar dicha condición con documentación médica, según reza el comunicado de la entidad.
Desde el organismo también informaron que la vacuna antigripal puede administrarse junto a otras dosis del Calendario Nacional. La única contraindicación es la presencia de alergia a alguno de sus componentes o haber registrado una reacción alérgica en aplicaciones anteriores.