PAMI anticipó la campaña de vacunación antigripal 2026 en Mendoza y todo el país

Salud vacunación prevención.jpg PAMI adelantó la campaña de vacunación antigripal en todo el país. Imagen ilustrativa.

Cómo acceder a la vacuna antigripal de PAMI

Para acceder a la vacuna, los afiliados pueden consultar el buscador de farmacias disponible en el sitio oficial de PAMI o comunicarse telefónicamente al 138, opción 0 (PAMI Escucha). Se recomienda contactar previamente a la farmacia habitual antes de asistir.

La aplicación está disponible en cualquier farmacia de la red PAMI, sin necesidad de presentar orden médica ni gestionar turno previo. Los afiliados solo deberán concurrir con su DNI y la credencial de la obra social.

Salud vacunación gripe.jpg La campaña de vacunción antigripal se adelanta para los afiliados de PAMI. Imagen ilustrativa.

En el caso de personas menores de 65 años con factores de riesgo, será necesario acreditar dicha condición con documentación médica, según reza el comunicado de la entidad.

Desde el organismo también informaron que la vacuna antigripal puede administrarse junto a otras dosis del Calendario Nacional. La única contraindicación es la presencia de alergia a alguno de sus componentes o haber registrado una reacción alérgica en aplicaciones anteriores.