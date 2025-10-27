Fomentar Empleo: todavía no hay fecha de cobro para octubre

Fomentar Empleo El Programa Fomentar Empleo es una iniciativa del gobierno argentino que busca asistir a personas con dificultades para ingresar al mercado laboral formal.

¿Cuándo se cobra Fomentar Empleo en octubre?

Todos los meses, los titulares del programa Fomentar Empleo primero reciben un mail de parte del Portal Empleo ([email protected]) en la que se les comunica que todavía no cuentan con la fecha de cobro y les sugieren que se comuniquen a partir de la segunda quincena. Esto es un anticipo al depósito correspondiente.

En octubre, han recibido dos mail y en el último les aconsejaron a los titulares del programa Fomentar Empleo deberán "contactarse la última semana del mes".

"Estimada, en el mes de octubre estará cobrando $45.000. Para consultar por la fecha de pago deberá contactarse la última semana del mes, enviando su número de DNI", fue el mensaje que recibieron los beneficiarios recientemente.

Fomentar Empleo Novedades Sociales El portal Novedades Sociales mostró el último mail que recibieron los titulares del programa Fomentar Empleo sin confirmar la fecha de pago en octubre de 2025.

Las fechas de cobro del programa Fomentar Empleo, que son realizadas por la ANSES, están sujetas a la modalidad de pago que eligió cada uno de los titulares ya que puede ser depósitos en billeteras virtuales o por cajeros automáticos o ventanilla.

Vale mencionar que contrariamente con lo que ocurre con otros beneficios de ANSES, las fechas de cobro del Fomentar Empleo no están sujetas a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

De cuánto es el monto que se paga por el Fomentar Empleo

El Ministerio de Capital Humano afirmó en diciembre que desde el primer mes del 2025 se realiza un único pago mensual para los beneficiarios del programa a través de ANSES.

El monto dependerá de la modalidad del curso elegido en el programa Fomentar Empleo:

$45.000 para cursos a distancia

$78.000 para los presenciales o semipresenciales

Este ajuste se realizó con la finalidad de equiparar el monto de Fomentar Empleo con Volver al Trabajo para quienes hacen cursos presenciales.

Es importante aclarar que no es posible cobrar Volver al Trabajo y Fomentar Empleo al mismo tiempo. Es decir, Capital Humano no abonará dos programas por la realización de un curso de formación.