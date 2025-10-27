El jueves 30 de octubre a las 17 hs., la Universidad de Congreso realizará el acto de presentación oficial de la nueva Maestría en Dirección de Recursos Humanos, una carrera de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración que propone una formación integral en liderazgo, gestión de personas y pensamiento estratégico en contextos globales.
Lanzamiento de la nueva Maestría en Dirección de Recursos Humanos
El encuentro se llevará a cabo en el Auditorio de la UC (Av. Colón 90, Ciudad de Mendoza) con transmisión online, y contará con la presencia de autoridades, docentes y referentes académicos. La actividad será abierta a todo público, sin necesidad de inscripción previa.
La presentación estará encabezada por el Mgter. Daniel Díaz Diesel, director del posgrado, junto a autoridades de la Universidad y miembros del equipo docente internacional que integran la propuesta académica. La Maestría en Dirección de Recursos Humanos se distingue por su enfoque en Liderazgo 360° y Pensamiento Crítico, pilares fundamentales para desarrollar competencias que respondan a los desafíos contemporáneos en la gestión del talento y la transformación organizacional.
El programa cuenta con un equipo académico integrado por profesionales de distintos países, lo que permite a los estudiantes una experiencia formativa global y multidisciplinaria. Durante el lanzamiento, se presentarán los lineamientos generales de la carrera, su modalidad de cursado y el proceso de admisión.
Información para postulantes
- Inicio de cursado: Octubre de 2025
- Modalidad: Online, con encuentros sincrónicos a través de las plataformas institucionales.
- Las postulaciones se recibirán mediante el formulario disponible en el sitio web institucional