Lanzamiento de la nueva Maestría en Dirección de Recursos Humanos

El encuentro se llevará a cabo en el Auditorio de la UC (Av. Colón 90, Ciudad de Mendoza) con transmisión online, y contará con la presencia de autoridades, docentes y referentes académicos. La actividad será abierta a todo público, sin necesidad de inscripción previa.

Se realizará el acto de presentación oficial de la nueva Maestría en Dirección de Recursos Humanos el jueves 30.

La presentación estará encabezada por el Mgter. Daniel Díaz Diesel, director del posgrado, junto a autoridades de la Universidad y miembros del equipo docente internacional que integran la propuesta académica. La Maestría en Dirección de Recursos Humanos se distingue por su enfoque en Liderazgo 360° y Pensamiento Crítico, pilares fundamentales para desarrollar competencias que respondan a los desafíos contemporáneos en la gestión del talento y la transformación organizacional.