Qué dijo Ariel Broggi sobre su continuidad en Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima retomará los entrenamientos este martes y la dirigencia comenzará a diagramar el futuro del plantel y cuerpo técnico de cara al 2026, año en que el Lobo jugará en Primera División

Por UNO
Gimnasia y Esgrima se prepara para retomar los entrenamientos de final de temporada ya en carácter de campeón de la Primera Nacional. Este martes, el equipo de Ariel Broggi volverá a la actividad para concluir con el calendario 2025 que le dejó el saldo del ascenso a la Primera División.

Mucho trabajo tendrá la dirigencia en estos meses no solo para preparar obras en el estadio Víctor Legrotaglie sino también para rearmar el equipo de cara a la próxima etapa en la elite de fútbol argentino. A la evaluación de los futbolistas que se mantendrán en el plantel para el 2026, también se sumará la decisión de ratificar o no a Ariel Broggi como entrenador de Gimnasia y Esgrima.

El ex DT de Banfield llegó al mensana tras la salida de Ezequiel Medrán y, luego de 13 encuentros dirigidos (8 victorias, 2 empates y 3 derrotas), se consagró campeón de la Primera Nacional, logrando el ascenso a la Primera División. Sobre su continuidad, Ariel Broggi habló en un medio de Buenos Aires y aclaró el tema de su vínculo con el club.

La respuesta de Ariel Broggi sobre su continuidad en Gimnasia y Esgrima

En diálogo con Mundo Ascenso, Ariel Broggi se tomó unos minutos para responder sobre su futuro en Gimnasia y Esgrima, club en el que ostenta ser el DT campeón. A la consulta sobre su continuidad, el entrenador mensana respondió: "Me he tomado todo estos para estar tranquilo, tengo que volver a Mendoza este lunes. Todavía no me reuní con Porreta, no he hablado en estos días con Fernando".

Embed - Ariel Broggi sobre su continuidad en Gimnasia y Esgrima

Con esa sencilla oración, Ariel Broggi dejó en claro que el diálogo para acordar su continuidad (o no) con el presidente Fernando Porreta aún no se ha dado y se llevará a cabo en estos próximos días, a su regreso a la provincia luego del merecido descanso tras conseguir el ascenso a la Primera División.

La fiesta de los campeones de Gimnasia y Esgrima

Este viernes 31 de octubre, Gimnasia y Esgrima celebrará el campeonato obtenido junto a su gente en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie. A partir de las 20 horas, se llevará a cabo el evento que contará con regalos, sorteos, bandas en vivo, música y baile. Se espera que el pueblo mensana asista en cantidades para festejar junto al plantel del ascenso la hazaña conseguida el pasado 12 de octubre en cancha de Platense.

final gimnasia
Valor de las entradas para la fiesta de Gimnasia y Esgrima

Socios: $45.000.-

No socios: $50.000.-

Jubliados y menores de 10 años: $25.000.-

Menores de 3 años: sin costo

Financiación con Mercado Pago

-Las mismas se consiguen en LoboMendoza.com/eventos

