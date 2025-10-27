Qué dijo Ariel Broggi sobre su continuidad en Gimnasia y Esgrima

futbol-primera nacional-gimnasia-defensores de belgrano-ariel broggi Ariel Broggi habló sobre su continuidad en Gimnasia y Esgrima. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

La respuesta de Ariel Broggi sobre su continuidad en Gimnasia y Esgrima

En diálogo con Mundo Ascenso, Ariel Broggi se tomó unos minutos para responder sobre su futuro en Gimnasia y Esgrima, club en el que ostenta ser el DT campeón. A la consulta sobre su continuidad, el entrenador mensana respondió: "Me he tomado todo estos para estar tranquilo, tengo que volver a Mendoza este lunes. Todavía no me reuní con Porreta, no he hablado en estos días con Fernando".

Con esa sencilla oración, Ariel Broggi dejó en claro que el diálogo para acordar su continuidad (o no) con el presidente Fernando Porreta aún no se ha dado y se llevará a cabo en estos próximos días, a su regreso a la provincia luego del merecido descanso tras conseguir el ascenso a la Primera División.

La fiesta de los campeones de Gimnasia y Esgrima

Este viernes 31 de octubre, Gimnasia y Esgrima celebrará el campeonato obtenido junto a su gente en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie. A partir de las 20 horas, se llevará a cabo el evento que contará con regalos, sorteos, bandas en vivo, música y baile. Se espera que el pueblo mensana asista en cantidades para festejar junto al plantel del ascenso la hazaña conseguida el pasado 12 de octubre en cancha de Platense.

Valor de las entradas para la fiesta de Gimnasia y Esgrima

Socios: $45.000.-

No socios: $50.000.-

Jubliados y menores de 10 años: $25.000.-

Menores de 3 años: sin costo

Financiación con Mercado Pago

-Las mismas se consiguen en LoboMendoza.com/eventos