Gimnasia y Esgrima prepara la fiesta de los campeones e importantes anuncios para su debut en Primera

A más de una semana del ascenso y la consagración en la Primera Nacional, Gimnasia y Esgrima continúa con los festejos y prepara importantes anuncios para lo que será su temporada debut en la máxima categoría del fútbol argentino.
A más de una semana del ascenso y la consagración en la Primera Nacional, Gimnasia y Esgrima continúa con los festejos y prepara importantes anuncios.
A más de una semana del ascenso y la consagración en la Primera Nacional, Gimnasia y Esgrima continúa con los festejos y prepara importantes anuncios para lo que será su temporada debut en la máxima categoría del fútbol argentino.
El viernes 31 de octubre será la denominada Fiesta de los Campeones en el estadio Víctor Legrotaglie y aunque no hay muchos detalles se anuncia que habrá festejos, regalos y la presencia de todos los campeones de la Primera Nacional.
Además, se espera que el presidente Fernando Porretta haga importantes anuncios respecto del futuro del Lobo y del ambicioso plan de obras en el estadio y el predio blanquinegro.
Por otra parte, el plantel volverá a los entrenamientos el lunes 28 y la intención de los dirigentes es programar un amistoso para el mes de noviembre y celebrar con los hinchas el ascenso y el título de la Primera Nacional.
Las próximas semanas serán decisivas para la continuidad de Ariel Broggi como DT y de los jugadores que lograron el ascenso de Gimnasia y Esgrima a Primera.
La intención de los dirigentes y el cuerpo técnico es llegar a un acuerdo para renovar el contrato que termina en diciembre y que así el ciclo continúe, mientras que se haría uso de la opción para comprar a Lencioni y Saavedra además de retener a unos 12 jugadores del plantel que ascendió.