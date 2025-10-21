Gimnasia y Esgrima prepara la fiesta de los campeones e importantes anuncios para su debut en Primera

Por otra parte, el plantel volverá a los entrenamientos el lunes 28 y la intención de los dirigentes es programar un amistoso para el mes de noviembre y celebrar con los hinchas el ascenso y el título de la Primera Nacional.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Las próximas semanas serán decisivas para la continuidad de Ariel Broggi como DT y de los jugadores que lograron el ascenso de Gimnasia y Esgrima a Primera.

La intención de los dirigentes y el cuerpo técnico es llegar a un acuerdo para renovar el contrato que termina en diciembre y que así el ciclo continúe, mientras que se haría uso de la opción para comprar a Lencioni y Saavedra además de retener a unos 12 jugadores del plantel que ascendió.