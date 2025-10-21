El gol de Lautaro Martínez al ángulo en el gran triunfo del Inter por la Champions

El delantero Lautaro Martínez volvió a sobresalir en el Inter de Italia, que goleó este martes a Union Saint-Gilloise de Bélgica por 4 a 0, de visitante, por 3ª fecha de la Champions League.
El Inter de Milán está en un gran momento en Europa. Con una actuación sólida y contundente, ganó y continúa con puntaje ideal, compartiendo la cima de su zona con el PSG, que goleó por 7 a 2 al Bayer Leverkusen de Alemania, de visitante.
El conjunto italiano abrió el marcador a través de Denzel Dumfries, que aprovechó una jugada clara para empujarla al gol. Luego, Lautaro Martínez amplió la diferencia con una definición precisa dentro del área y reafirmó su excelente presente goleador.
En el segundo tiempo Hakan Çalhanolu convirtió el tercero desde el punto penal y Francesco Pio Esposito selló la goleada con el 4-0 definitivo, en una noche redonda para los orientados por Cristian Chivu, que dominaron de principio a fin.
A los 46 minutos del primer tiempo del duelo, el extremo neerlandés Denzel Dumfries recibió la pelota cerca del área chica, el integrante de “La Naranja Mecánica” realizó un pase que terminó en los pies del delantero Francesco Pio, este se encontraba en una buena posición para ejecutar el disparo, pero decidió realizar un pase más para terminar la jugada ofensiva. El “Toro” Martínez recibió la pelota y ejecutó un disparo preciso que descolocó al arquero neerlandés Kjell Scherpen.
Martínez llegó a los tres goles en dos presentaciones dentro de la vigente edición de Champions, además de que alcanzó los 159 tantos en 344 cotejos con el club milanés. Incluso, desde que forma parte del fútbol europeo, convirtió 24 veces en 60 partidos del máximo certamen del Viejo Continente.