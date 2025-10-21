Habló Colapinto: la polémica por el adelantamiento a Gasly en Austin y su futuro en la Fórmula 1

Franco Colapinto no tuvo problemas en dar detalles antes de afrontar el GP de México tras su posición 17 en Austin. “La situación del domingo se discutió internamente y quedó claro que las instrucciones del equipo siempre deben ser seguidas, sin importar qué“, arrancó diciendo el argentino.

“Austin fue un fin de semana desafiante, donde tuve muchas dificultades con el auto. Solo tuvimos una sesión de práctica, las condiciones complicadas y no poder encontrar el equilibrio adecuado contribuyeron a un fin de semana difícil para mí”, dijo el pilarense nacido hace 22 años.

“Necesitamos entender más de cerca por qué tuvimos tantos problemas con el auto y trabajar para solucionarlo de cara al futuro, aunque sabemos que nos espera un final de año complicado con el paquete que tenemos. Estamos todos juntos y trabajando hacia el mismo objetivo: seguir mejorando en cada sesión y en cada fin de semana de carrera", cerró el piloto que el año pasado corrió en la escudería Williams y ahora está en Alpine.

Lo que viene para Colapinto: el GP de México

Viernes 24 de octubre

Prácticas Libres 1: 15.30 a 16.30

Prácticas Libres 2: 19 a 20

Sábado 25 de octubre

Prácticas Libres 3: 14.30 a 15.30

Clasificación: 18 a 19

Domingo 26 de octubre