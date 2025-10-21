Habló Colapinto: la polémica por el adelantamiento a Gasly en Austin y su futuro en la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto habló sobre la polémica que hubo sobre el adelantamiento a su compañero en Alpine, Pierre Gasly en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1.
El piloto argentino Franco Colapinto habló sobre la polémica que hubo sobre el adelantamiento a su compañero en Alpine, Pierre Gasly en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1.
Franco Colapinto logró ser protagonista en el Gran Premio de Austin por esa maniobra sobre el final donde pasó a Pierre Gasly, cuando Alpine le ordenó que no lo hiciera.
La polémica decisión de Franco Colapinto generó gran repercusión. Y tal como ya se había adelantado desde la escudería, en las últimas horas se dio una charla interna para aclarar la situación.
Franco Colapinto no tuvo problemas en dar detalles antes de afrontar el GP de México tras su posición 17 en Austin. “La situación del domingo se discutió internamente y quedó claro que las instrucciones del equipo siempre deben ser seguidas, sin importar qué“, arrancó diciendo el argentino.
“Austin fue un fin de semana desafiante, donde tuve muchas dificultades con el auto. Solo tuvimos una sesión de práctica, las condiciones complicadas y no poder encontrar el equilibrio adecuado contribuyeron a un fin de semana difícil para mí”, dijo el pilarense nacido hace 22 años.
“Necesitamos entender más de cerca por qué tuvimos tantos problemas con el auto y trabajar para solucionarlo de cara al futuro, aunque sabemos que nos espera un final de año complicado con el paquete que tenemos. Estamos todos juntos y trabajando hacia el mismo objetivo: seguir mejorando en cada sesión y en cada fin de semana de carrera", cerró el piloto que el año pasado corrió en la escudería Williams y ahora está en Alpine.
