Cómo le fue a Colapinto en el GP de México de F1 en 2024

La clasificación se llevó adelante el sábado 26 de octubre y el piloto argentino no pudo repetir sus buenas clasificaciones. Fue así que no logró clasificar a Q2 y en la final del domingo tuvo que largar desde la posición 16. Finalmente, en la carrera logró avanzar algunas posiciones llegando en el puesto 12.

Estuvo cerca de lograr puntos, pero no logró. Además, Alex Albon, su compañero de equipo, tuvo una actuación para el olvido ya que chocó en la primera vuelta por lo que la escudería británica sentenció: "Un domingo sin puntos". Aunque el monoplaza presentó algunos problemas iniciales, el argentino supo sobreponerse y finalizar en un puesto que, a priori, parecía difícil de alcanzar.

James Vowles, ingeniero de Williams, declaró en ese momento dándole palabras de apoyo a Colapinto: "Bien hecho, Franco. Es realmente impresionante ver cómo adelantas a los coches, cómo te abres paso entre el tráfico y cómo mantienes los neumáticos bajo control. Bravo. Muy bien hecho".

Alrededor de un año después, el ingeniero británico explicó las razones por las cuales Franco Colapinto chocaba tanto en sus últimas carreras en Williams.

Franco Colapinto en Williams - GP de México Franco Colapinto llegó en el puesto 12 con el monoplaza de Williams.

Las declaraciones de Franco Colapinto luego de la competencia en 2024

Luego del GP de México de la F1 el piloto argentino realizó un análisis de lo vivido: "Tuvimos una buena carrera hoy, pero, por supuesto, comenzando desde la P16 con un McLaren y un Red Bull detrás de mí, siempre iba a ser complicado".

"Fue difícil después de la clasificación de ayer, ya que sufrimos mucho con los neumáticos traseros, sin embargo hicimos un buen trabajo maximizando lo que teníamos y gestionando con las herramientas disponibles para intentar arreglar el equilibrio", continuó el argentino.

"En general, fue un buen trabajo, pero no fue suficiente para sumar puntos. Nos centraremos en Brasil, donde nuestro objetivo será luchar por los puntos como equipo", concluyó Franco Colapinto.

A partir del viernes tendrá la oportunidad de volver a repetir un papel que, aunque parezca difícil con el monoplaza de Alpine, la buena noticia que recibió el argentino lo puede llegar a dejar cerca de los lugares de puntuación.