Por qué Colapinto chocaba tanto: la revelación de su ex jefe en Williams

Los piropos continuaron: "No lo preparamos ni cerca tanto como me gustaría preparar a un piloto joven, que es lo que dije en ese momento, pero lo asimiló de forma brillante".

Además, explicó que el argentino no tenía un contrato, por lo tanto, no iba a continuar en 2025 como titular: "Lo interesante es que no tenía un contrato con nosotros para seguir. En ese momento, ya habíamos firmado con Carlos (Sainz) y Alex (Albon), así que la presión sobre sus hombros era ‘tengo que mostrarle al mundo que soy lo suficientemente rápido para ganarme mi lugar en la Fórmula 1 el año que viene’".

Ante la falta de contrato comenzaron a surgir una serie de rumores que lo vinculaban con Red Bull: "Y el resultado de eso fue, como dijiste, que empezaron a surgir una serie de incidentes. Lo interesante es que la presión que él, como ser humano, se impuso a sí mismo, aumentó como resultado de querer más para sí mismo en el futuro".

Y destacó la fuerza que tienen los pilotos en lidiar con ciertas situaciones: "Por lo que correr más puede no haber ayudado en esa circunstancia, pero sí te ilustra la presión que estas personas sufren a diario y es impresionante cómo la absorben".

"Sigue siendo rápido. Muy, muy rápido, no hay duda de eso. Volviendo a lo que dices, se vio envuelto en incidentes en los que quizá no se habría visto envuelto de otra manera. No me pareció que estuviera distraído. Solo estaba preocupado de que su etapa en la Fórmula 1 pudiera haber llegado a su fin y estaba intentando asegurarse, por todos los medios posibles, de que no fuera así", concluyó el ex jefe de Colapinto.

Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos Franco Colapinto piensa en el GP que se realizará en Austin, Texas.

Horarios y cronograma completo del GP de Estados Unidos

Viernes 17 de octubre

Prácticas Libres 1: Desde las 14.30 hasta las 15.30.

Clasificación Sprint: Desde las 18.30 hasta las 19.15.

Sábado 18 de octubre

Sprint: Desde las 14 hasta las 14.30.

Clasificación: Desde las 18 hasta las 19.

Domingo 19 de octubre