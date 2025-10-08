Se modificó la sede del amistoso entre la Selección argentina y Puerto Rico: dónde se jugaría y por qué el cambio favorece a Messi

La nueva sede del amistoso entre la Selección argentina y Puerto Rico: el cambio que favorecería a Lionel Messi

Si bien aún no está confirmado el nuevo escenario donde jugará la Selección argentina, todos los caminos apuntarían a Miami, específicamente al Chase Stadium, la casa del Inter Miami donde actualmente milita el astro argentino Lionel Messi. En dicha ciudad se jugará el primer amistoso ante Venezuela pero en el estadio Hard Rock.

La modificación del lugar favorecería a los traslados de la Selección argentina (tendría que recorrer menos) y también representaría una comodidad para Lionel Messi dado que no tendría que alejarse de su ciudad de residencia ni tampoco de su familia. Jugar en la casa de Las Garzas además podría motivar su presencia en cancha siempre que el entrenador considere que esté en condiciones óptimas. "La idea no es arriesgar a ninguno", sentenció Lionel Scaloni desde Miami y se refirió a la lista de la Copa del Mundo 2026: "No sabemos lo que va a pasar, hay que esperar hasta al final. Los casilleros son pocos pero estamos abiertos a sumar chicos nuevos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1975795793144553472&partner=&hide_thread=false "NO VAMOS A ARRIESGAR A NINGUNO", Lionel Scaloni habló sobre el presente físico de Messi de cara a los amistosos de la fecha FIFA. Además, afirmó que "están abiertos" a seguir probando jugadores hasta la definición de la lista para el Mundial. pic.twitter.com/HwYnfo9Q92 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 8, 2025

La Selección argentina se entrenó este martes y continuará la preparación este miércoles con la mente puesta en el primero de los amistosos ante la Vinotinto, a disputarse el próximo viernes 10 de octubre, desde las 21.