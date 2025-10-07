Pese a la rigurosidad de las reglas la Asociación del Fútbol Argentino, y el resto de las confederaciones que sufren el mismo caso, aguardan de forma optimista por un indulto por parte de FIFA.

¿Por qué Otamendi no puede pagar la sanción en los amistosos?

La delegación de la Selección argentina se encuentra en Miami a la espera de los amistosos correspondientes a la fecha FIFA del mes de octubre: el viernes 10/10 vs. Venezuela y el lunes 13/10 ante Puerto Rico.

El elenco comandado por Lionel Scaloni también verá acción en noviembre (del 10 al 18), marzo (del 23 al 31) y junio (del 1 al 9). Pese a la cantidad de encuentros que restan antes del comienzo del Mundial 2026 (del 11 de junio al 19 de julio), la sanción no podrá cumplirse en partidos de preparación.

En cuanto a cotejos oficiales, el único que podría disputarse antes del comienzo de la Copa del Mundo es la Finalissima contra España. Aquí se verán las caras los campeones de la Copa América 2024 y la Eurocopa de la misma temporada.

Sin confirmación oficial, todo indica que el mano a mano entre la Albiceleste y la Roja será en marzo del 2026 con estadio aún por definir. Teniendo en cuenta que este duelo no corresponde al mismo torneo en el que Otamendi fue expulsado (Eliminatorias-Mundial), el Comandante podría jugar ante los europeos.

En este contexto, salvo que FIFA indulte a los sancionados o permita que la fecha se cumpla en el partido ante España, el zaguero central se perderá la primera presentación de la Selección argentina en la Copa del Mundo 2026.