Coto.

Carrefour.

ChangoMas.

Día.

Vea.

La Anónima.

Super Mami.

Átomo.

Cooperativa Obrera.

La Reina.

Además, se ofrecen descuentos de hasta el 15% abonando con la tarjeta prepaga de Mercado Pago en Disco, Vea y Jumbo, con un tope de $6.000 por semana. En esos

mismos supermercados, los usuarios pueden obtener un 25% de descuento utilizando NFC, con un límite de $8.000.

Mercado Pago supermercado descuento Mercado Pago sumó más beneficios en supermercados durante octubre.

Los usuarios también pueden pagar en hasta 3 cuotas sin interés, sin necesidad de contar con una tarjeta de crédito, en todas las sucursales de Carrefour y en la tienda online. Y quienes cobran su prestación social a través de Mercado Pago, también acceden a un 15% de descuento en Carrefour los fines de semana, con tope mensual de $20.000.

Beneficios y financiamiento con la tarjeta de crédito de Mercado Pago

Los usuarios que tienen la tarjeta de crédito de Mercado Pago pueden acceder a 3 cuotas sin interés en todas sus compras realizadas en Mercado Libre y en pagos a

comercios con QR de Mercado Pago, para compras superiores a 30 mil pesos. Además, habrá 25% de descuento en Mercado Libre en artículos seleccionados por el Día de la Madre.

La nueva tarjeta de crédito de Mercado Pago ofrece también descuentos con reintegros del 20%, 30% y hasta 40% en combustible, transporte y supermercados.

Mercado Pago: promociones por Día de la Madre

Para agasajar a las madres en su día, los usuarios de Mercado Pago contarán con descuentos y promociones abonando con QR en los siguientes comercios:

Open Sports: 15% de descuento (tope $30.000) los días 15 y 16 de octubre.

Las Margaritas: 25% de descuento sin tope el 19 de octubre.

La Parfumerie: 30% de descuento (tope $15.000) y 9 cuotas sin interés, el 17 y 18 de octubre.

Ganga Home: hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados.

Selú: 30% de descuento (tope $12.000) y 6 cuotas sin interés.

Pigmento: hasta 12 cuotas sin interés.

Juanita Jo: 20% de descuento (tope $20.000, mínimo $80.000) y 6 cuotas sin interés los días 16 y 17 de octubre.

Yagmour: 20% de descuento (tope $8.000) del 13 al 19 de octubre.

Fila: 15% de descuento (tope $15.000) el 17 y 18 de octubre.

Adidas: 20% de descuento con QR (tope $30.000) todos los miércoles. Además, tendrán la posibilidad de financiarse con 3,6, 9 y 12 cuotas sin interés.

Seven Sports: 20% de descuento con QR (tope $6.000) los miércoles.

DC Shoes y Roxy: 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés.

Indian: 10% de descuento (tope $10.000, mínimo $50.000) y 3 cuotas sin interés del 14 al 16 de octubre.

La Martina y Complot: 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés.

VER: 9 y 12 cuotas sin interés de miércoles a sábado.

Infinit Eyewear: 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés pagando con Mercado Pago en la tienda online

Mercado Pago: farmacias y belleza

Farmacity: hasta 10% de descuento abonando con la tarjeta prepaga o con la tarjeta de crédito de Mercado Pago los días miércoles en Farmacity, Simplicity y Get the Look (tope $2.500 por usuario y por día). Asimismo, los usuarios mayores de 65 años poseen 30% de descuento el mismo día pero con tope de $3.000

Farmacias Selma: 15% de descuento los martes 7, 21 y 28 de octubre con dinero en cuenta (tope $6.000, compra mínima $40.000, máximo 3 transacciones).

Pharma (CABA): hasta 30% de descuento + 15% adicional con cupón y dinero en cuenta del 20/10 al 26/10.

Lidherma: 20% de descuento los lunes, martes y miércoles con tope $6.000 pagando con QR.

Juleriaque: 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés pagando con Mercado Pago en la tienda online.

Cuánto gano con Mercado Pago Son muchos los rubros en los que Mercado Pago ofrecerá promociones y descuentos este mes.

Mercado Pago: entretenimiento y viajes

Cinemark: 2x1 en entradas los lunes y martes pagando con dinero en cuenta.

Cinemacenter: 2x1 en entradas y balde de pochoclos de regalo pagando con la tarjeta Prepaga de Mercado Pago.

Temaikén: 2x1 en entradas pagando con dinero en cuenta y cuotas sin tarjeta.

Despegar: 10% de descuento en tienda online todos los días con tope $75.000 en paquetes a Mendoza hasta 19 de octubre.

Deturista: 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés pagando con Mercado Pago en la tienda online.

Plataforma 10: 3 cuotas sin interés pagando con cuotas sin tarjeta en la tienda online.

Mercado Pago: transporte Para viajes en subte y colectivo

Los usuarios podrán acceder a un reintegro del 20% con un tope de $12.000 por mes abonando con la tarjeta prepaga física o con la tarjeta de crédito de Mercado Pago.

Mercado Pago: alimentos

The Food Market: 25% de descuento los domingos y lunes, abonando con dinero en cuenta. Tope de reintegro: $15.000. Monto mínimo de compra: $50.000.

¿Cómo aprovechar los beneficios de Mercado Pago?

1. Abrir la app de Mercado Pago.

2. Ingresar en la sección "Beneficios".

3. Revisar los rubros, días y condiciones según la ubicación.

Para conocer las promociones que ofrece la tarjeta prepaga de Mercado Pago, los usuarios deberán ingresar a través de la aplicación en la sección Tarjeta Prepaga y luego seleccionar “Descubrí los beneficios de tu tarjeta”.