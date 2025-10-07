Mercado Pago viene con una gran cantidad de promociones para el Día de la Madre.

Mercado Pago viene con una gran cantidad de promociones para el Día de la Madre.

La billetera virtual Mercado Pago renovó sus beneficios en octubre con promociones exclusivas en supermercados, farmacias, entretenimiento y transporte. El claro objetivo es brindar beneficios para el Día de la Madre. En este sentido, la app sumó planes de financiación y descuentos en categorías como indumentaria y belleza.

Esta propuesta complementa al ecosistema de soluciones financieras de Mercado Pago, que ofrece productos digitales simples y seguros.

Mercado Pago supermercados: descuentos de hasta 30%

Pagando con QR y utilizando el dinero disponible en cuenta, los usuarios de la billetera virtual pueden acceder a descuentos del 15% al 30% en supermercados de todo el país, tanto en el AMBA como en el interior. Entre las cadenas adheridas se encuentran

  • Coto.
  • Carrefour.
  • ChangoMas.
  • Día.
  • Vea.
  • La Anónima.
  • Super Mami.
  • Átomo.
  • Cooperativa Obrera.
  • La Reina.

Además, se ofrecen descuentos de hasta el 15% abonando con la tarjeta prepaga de Mercado Pago en Disco, Vea y Jumbo, con un tope de $6.000 por semana. En esos

mismos supermercados, los usuarios pueden obtener un 25% de descuento utilizando NFC, con un límite de $8.000.

Mercado Pago sumó más beneficios en supermercados durante octubre.

Los usuarios también pueden pagar en hasta 3 cuotas sin interés, sin necesidad de contar con una tarjeta de crédito, en todas las sucursales de Carrefour y en la tienda online. Y quienes cobran su prestación social a través de Mercado Pago, también acceden a un 15% de descuento en Carrefour los fines de semana, con tope mensual de $20.000.

Beneficios y financiamiento con la tarjeta de crédito de Mercado Pago

Los usuarios que tienen la tarjeta de crédito de Mercado Pago pueden acceder a 3 cuotas sin interés en todas sus compras realizadas en Mercado Libre y en pagos a

comercios con QR de Mercado Pago, para compras superiores a 30 mil pesos. Además, habrá 25% de descuento en Mercado Libre en artículos seleccionados por el Día de la Madre.

La nueva tarjeta de crédito de Mercado Pago ofrece también descuentos con reintegros del 20%, 30% y hasta 40% en combustible, transporte y supermercados.

Mercado Pago: promociones por Día de la Madre

Para agasajar a las madres en su día, los usuarios de Mercado Pago contarán con descuentos y promociones abonando con QR en los siguientes comercios:

  • Open Sports: 15% de descuento (tope $30.000) los días 15 y 16 de octubre.
  • Las Margaritas: 25% de descuento sin tope el 19 de octubre.
  • La Parfumerie: 30% de descuento (tope $15.000) y 9 cuotas sin interés, el 17 y 18 de octubre.
  • Ganga Home: hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados.
  • Selú: 30% de descuento (tope $12.000) y 6 cuotas sin interés.
  • Pigmento: hasta 12 cuotas sin interés.
  • Juanita Jo: 20% de descuento (tope $20.000, mínimo $80.000) y 6 cuotas sin interés los días 16 y 17 de octubre.
  • Yagmour: 20% de descuento (tope $8.000) del 13 al 19 de octubre.
  • Fila: 15% de descuento (tope $15.000) el 17 y 18 de octubre.
  • Adidas: 20% de descuento con QR (tope $30.000) todos los miércoles. Además, tendrán la posibilidad de financiarse con 3,6, 9 y 12 cuotas sin interés.
  • Seven Sports: 20% de descuento con QR (tope $6.000) los miércoles.
  • DC Shoes y Roxy: 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés.
  • Indian: 10% de descuento (tope $10.000, mínimo $50.000) y 3 cuotas sin interés del 14 al 16 de octubre.
  • La Martina y Complot: 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés.
  • VER: 9 y 12 cuotas sin interés de miércoles a sábado.
  • Infinit Eyewear: 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés pagando con Mercado Pago en la tienda online

Mercado Pago: farmacias y belleza

Farmacity: hasta 10% de descuento abonando con la tarjeta prepaga o con la tarjeta de crédito de Mercado Pago los días miércoles en Farmacity, Simplicity y Get the Look (tope $2.500 por usuario y por día). Asimismo, los usuarios mayores de 65 años poseen 30% de descuento el mismo día pero con tope de $3.000

  • Farmacias Selma: 15% de descuento los martes 7, 21 y 28 de octubre con dinero en cuenta (tope $6.000, compra mínima $40.000, máximo 3 transacciones).
  • Pharma (CABA): hasta 30% de descuento + 15% adicional con cupón y dinero en cuenta del 20/10 al 26/10.
  • Lidherma: 20% de descuento los lunes, martes y miércoles con tope $6.000 pagando con QR.
  • Juleriaque: 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés pagando con Mercado Pago en la tienda online.
Son muchos los rubros en los que Mercado Pago ofrecerá promociones y descuentos este mes.

Mercado Pago: entretenimiento y viajes

  • Cinemark: 2x1 en entradas los lunes y martes pagando con dinero en cuenta.
  • Cinemacenter: 2x1 en entradas y balde de pochoclos de regalo pagando con la tarjeta Prepaga de Mercado Pago.
  • Temaikén: 2x1 en entradas pagando con dinero en cuenta y cuotas sin tarjeta.
  • Despegar: 10% de descuento en tienda online todos los días con tope $75.000 en paquetes a Mendoza hasta 19 de octubre.
  • Deturista: 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés pagando con Mercado Pago en la tienda online.
  • Plataforma 10: 3 cuotas sin interés pagando con cuotas sin tarjeta en la tienda online.

Mercado Pago: transporte Para viajes en subte y colectivo

Los usuarios podrán acceder a un reintegro del 20% con un tope de $12.000 por mes abonando con la tarjeta prepaga física o con la tarjeta de crédito de Mercado Pago.

Mercado Pago: alimentos

The Food Market: 25% de descuento los domingos y lunes, abonando con dinero en cuenta. Tope de reintegro: $15.000. Monto mínimo de compra: $50.000.

¿Cómo aprovechar los beneficios de Mercado Pago?

1. Abrir la app de Mercado Pago.

2. Ingresar en la sección "Beneficios".

3. Revisar los rubros, días y condiciones según la ubicación.

Para conocer las promociones que ofrece la tarjeta prepaga de Mercado Pago, los usuarios deberán ingresar a través de la aplicación en la sección Tarjeta Prepaga y luego seleccionar “Descubrí los beneficios de tu tarjeta”.

