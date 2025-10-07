Esta es la lista de los arqueros convocados a la Selección argentina por Scaloni

Los arqueros convocados por Scaloni que no debutaron en la Seleción argentina

No todos los porteros que convocó Scaloni debutaron con el elenco nacionañl. Cinco de ellos -Agustín Rossi, Facundo Cambeses, Federico Gomes Gerth, Guido Herrera y Jeremías Ledesma- integraron convocatorias sin llegar a defender el arco argentino en competencia, reflejo de la alta competencia y el nivel de exigencia que impone el ciclo Scaloni.

Agustín Rossi Agustín Rossi fue convocado a la Selección argentina y nunca pudo debutar.

El entrenador combinó pruebas, continuidad y meritocracia, hasta consolidar a Emiliano “Dibu” Martínez como una de las piezas más determinantes del ciclo. El marplatense no solo aportó seguridad bajo los tres palos, sino también una personalidad que redefinió la identidad del equipo en los momentos decisivos.

La irrupción del Dibu, respaldada por la confianza del cuerpo técnico, fue uno de los grandes aciertos del proceso que llevó a la Argentina a ganar la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Dibu-Martínez.jpg Dibu Martínez es el gran arquero que tiene la Selección argentina.

Sin embargo, el recambio y la rotación también exponen una mirada de gestión exigente y sin concesiones. Scaloni no dudó en apostar por la competencia interna, dejando en claro que la jerarquía se construye con rendimiento, no con nombres.

Dibu Martínez es el titular indiscutido en el puesto y el resto, si bien tiene un gran nivel, acompaña al arquero del Aston Villa, una de las grandes figuras del equipo campeón del mundo.