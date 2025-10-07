Para comenzar, en su charla con el sitio laroma24.it, el agente se refirió a la performance de Soulé en el inicio de la temporada: "Mati lo está haciendo bien esta temporada, está rindiendo muy bien en la Roma y se esfuerza por mejorar partido a partido. Sin embargo, no he olvidado las críticas del año pasado, cuando, a los dos meses, algunos periódicos escribieron que era el nuevo Iturbe. Vi a un chico que no se desanimó tras el penalti que falló en la Copa, sino que reaccionó de inmediato en Florencia. Tras el gol contra la Fiorentina, animó a sus compañeros a buscar la ventaja; se está convirtiendo en un líder del equipo".

En cuanto al futuro del delantero en el club, soltó: "La Roma es un club importante; está muy contento de estar aquí y quiere ayudar a este equipo a ganar la Champions League. Ante todo, hay que agradecer a Ranieri la confianza depositada en él el año pasado, ayudándolo a crecer y mejorar partido tras partido. Gasperini (su actual DT) es uno de los mejores entrenadores de Italia, sigue al pie de la letra las instrucciones del entrenador y los resultados se reflejan en los partidos; lo veo con confianza. En la clasificación de rendimiento, Mati es constantemente uno de los mejores de la liga. Esto significa que está trabajando bien a nivel físico, pero debe seguir creciendo y no conformarse. También quiero agradecer a Daniele De Rossi, quien lo apoyó incondicionalmente en Roma el verano pasado".

Martín Guastadisegno y Matías Soulé Matías Soulé posando junto a Martín Guastadisegno, su representante.

Por último, con un contundente mensaje a Lionel Scaloni, el agente de Soulé cerró: "Está trabajando duro para la Selección; es el único joven argentino que aún no ha tenido la oportunidad de jugar un minuto. Se está convirtiendo en un líder en un gran equipo como la Roma y se merece una oportunidad. Sabemos que Argentina tiene muchos jugadores en esa posición, pero con esta consistencia de rendimiento, Matías merece una convocatoria. Su sueño es jugar un Mundial. Es ítalo-argentino, y no sé qué podría pasar si la situación con la Albiceleste no se resuelve. Todo está en orden ahora mismo; puedo asegurarles que legalmente tiene la oportunidad de ser convocado a la Selección italiana".