Ante la no convocatoria por parte de Scaloni

Ante la no convocatoria por parte de Scaloni, el futbolista podría optar por representar a otro país.

La Selección argentina se prepara para afrontar una nueva fecha FIFA. Luego de asegurar su clasificación al Mundial 2026, terminando en lo más alto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Scaloni afina el lápiz para terminar de pulir la lista de los futbolistas que dirán presente en la máxima cita mundialista.

En este contexto, con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, el representante de uno de los denominados "Europibes" fue quien rompió el silencio. Hablamos de Martín Guastadisegno, agente de Matías Soulé.

Matías Soulé
Mat&iacute;as Soul&eacute; no fue convocado por Lionel Scaloni a la gira de octubre.

Matías Soulé no fue convocado por Lionel Scaloni a la gira de octubre.

El dardo del representante de Matías Soulé a Lionel Scaloni

Pese a su gran presente en Roma, donde viene siendo una de las figuras del equipo que lidera la tabla de posiciones de la Serie A, Lionel Scaloni no lo incluyó entre los convocados a la fecha FIFA del mes de octubre. Ante este panorama, Martín Guastadisegno rompió el silencio y le envió un contundente mensaje al DT.

Para comenzar, en su charla con el sitio laroma24.it, el agente se refirió a la performance de Soulé en el inicio de la temporada: "Mati lo está haciendo bien esta temporada, está rindiendo muy bien en la Roma y se esfuerza por mejorar partido a partido. Sin embargo, no he olvidado las críticas del año pasado, cuando, a los dos meses, algunos periódicos escribieron que era el nuevo Iturbe. Vi a un chico que no se desanimó tras el penalti que falló en la Copa, sino que reaccionó de inmediato en Florencia. Tras el gol contra la Fiorentina, animó a sus compañeros a buscar la ventaja; se está convirtiendo en un líder del equipo".

En cuanto al futuro del delantero en el club, soltó: "La Roma es un club importante; está muy contento de estar aquí y quiere ayudar a este equipo a ganar la Champions League. Ante todo, hay que agradecer a Ranieri la confianza depositada en él el año pasado, ayudándolo a crecer y mejorar partido tras partido. Gasperini (su actual DT) es uno de los mejores entrenadores de Italia, sigue al pie de la letra las instrucciones del entrenador y los resultados se reflejan en los partidos; lo veo con confianza. En la clasificación de rendimiento, Mati es constantemente uno de los mejores de la liga. Esto significa que está trabajando bien a nivel físico, pero debe seguir creciendo y no conformarse. También quiero agradecer a Daniele De Rossi, quien lo apoyó incondicionalmente en Roma el verano pasado".

Martín Guastadisegno y Matías Soulé
Mat&iacute;as Soul&eacute; posando junto a Mart&iacute;n Guastadisegno, su representante.

Matías Soulé posando junto a Martín Guastadisegno, su representante.

Por último, con un contundente mensaje a Lionel Scaloni, el agente de Soulé cerró: "Está trabajando duro para la Selección; es el único joven argentino que aún no ha tenido la oportunidad de jugar un minuto. Se está convirtiendo en un líder en un gran equipo como la Roma y se merece una oportunidad. Sabemos que Argentina tiene muchos jugadores en esa posición, pero con esta consistencia de rendimiento, Matías merece una convocatoria. Su sueño es jugar un Mundial. Es ítalo-argentino, y no sé qué podría pasar si la situación con la Albiceleste no se resuelve. Todo está en orden ahora mismo; puedo asegurarles que legalmente tiene la oportunidad de ser convocado a la Selección italiana".

