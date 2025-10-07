Carlos Bilardo recibió la visita de cuatro campeones del mundo.

Oscar Ruggeri dijo presente en las redes sociales a través de su cuenta de Instagram y revolucionó a todos. El Cabezón publicó una imagen que no tardó en volverse viral: allí posó junto a su querido Carlos Salvador Bilardo y a otros tres campeones del mundo con la Selección argentina en el Mundial de México 86.

La salud del Doctor es siempre un tema de interés para el mundo del fútbol, ya que sufre del síndrome de Hakim-Adams (hidrocefalia de presión normal), una patología neurodegenerativa que afecta sus capacidades. Por esta razón, cada vez que surge una nueva postal de él, la alegría es total. La foto compartida es la prueba más emotiva de que, a pesar de todo, el vínculo de aquellas leyendas está más fuerte que nunca.

Oscar Ruggeri compartió infinidad de momentos junto a Carlos Bilardo en la Selección argentina.

"Con mi maestro, el más grande de todos": El posteo viral de Ruggeri

Oscar Ruggeri publicó la foto junto a Bilardo y sus compañeros de la gesta de 1986. El texto que eligió el Cabezón en el feed de su cuenta de Instagram explica que el motivo del vínculo con el Narigón está más vigente que nunca.

"Con mi maestro, el más grande de todos. Una felicidad enorme poder verlo tan bien y compartir. Agradecerle siempre por todo lo que hizo por cada uno de nosotros dentro y especialmente fuera de las canchas", comenzó.

Ruggeri culminó su emotiva dedicatoria con una despedida potente para el director técnico que los llevó a tocar la gloria eterna con la Selección argentina en el 86: "Nos educó y mostró el camino para llegar a la Gloria Eterna. Simplemente gracias por todo, Carlos querido".

Quiénes son los campeones que acompañaron a Bilardo

La imagen es un documento histórico cargado de afecto. Además de Oscar Ruggeri y Carlos Salvador Bilardo, en la foto posaron sonrientes otros tres futbolistas que fueron pilares en el mediocampo y la defensa de aquel seleccionado nacional:

  • Ricardo Omar Giusti

  • Sergio Batista

  • Jorge Burruchaga

