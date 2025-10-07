"Con mi maestro, el más grande de todos. Una felicidad enorme poder verlo tan bien y compartir. Agradecerle siempre por todo lo que hizo por cada uno de nosotros dentro y especialmente fuera de las canchas", comenzó.

Ruggeri culminó su emotiva dedicatoria con una despedida potente para el director técnico que los llevó a tocar la gloria eterna con la Selección argentina en el 86: "Nos educó y mostró el camino para llegar a la Gloria Eterna. Simplemente gracias por todo, Carlos querido".

Oscar Ruggeri posteo sobre Carlos Bilardo

Quiénes son los campeones que acompañaron a Bilardo

La imagen es un documento histórico cargado de afecto. Además de Oscar Ruggeri y Carlos Salvador Bilardo, en la foto posaron sonrientes otros tres futbolistas que fueron pilares en el mediocampo y la defensa de aquel seleccionado nacional:

Ricardo Omar Giusti

Sergio Batista

Jorge Burruchaga

La salud del Bilardo es siempre un tema de interés para el mundo del fútbol, ya que sufre del síndrome de Hakim-Adams (hidrocefalia de presión normal). Por esta razón, cada vez que surge una nueva postal de él, como la compartida por Ruggeri, la alegría es total y esta foto es la prueba más emotiva de que, a pesar de todo, el vínculo de aquellas leyendas está más fuerte que nunca.