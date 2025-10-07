El director de Linkedin habló del futuro del empleo, y dejó mal a los universitarios

Este nuevo escenario modifica por completo lo que buscan los reclutadores. Hoy en día, según el propio director de Linkedin, los perfiles capaces de manejar las nuevas herramientas digitales llevan la delantera, dejando en un segundo plano los títulos académicos como único indicador de lo que un profesional puede ofrecer.

linkedin Linkedin es líder mundial a la hora de buscar empleos.

Los números de la propia plataforma Linkedin respaldan esta tendencia. Las ofertas de empleo que piden conocimientos en inteligencia artificial crecieron alrededor de un 70% en solo un año. Además, una encuesta de Microsoft de 2024 muestra que el 71% de los directivos prefiere contratar a un candidato con menos experiencia pero con habilidades en IA antes que a otro con más trayectoria sin esa formación.

A pesar del auge de la inteligencia artificial, el director fue muy claro en un punto: las máquinas no vienen a quitarnos el trabajo. “La inteligencia artificial no reemplazará a los humanos, pero las personas que la adopten sustituirán a quienes no lo hagan”, aseguró, para marcar que el factor humano sigue siendo clave en el empleo.

La adaptabilidad, la nueva moneda de cambio

En esta misma línea, la economista jefe de Linkedin, Karin Kimbrough, pone nombre a la cualidad más valiosa en el mercado laboral actual. Para ella, la adaptabilidad es “la nueva moneda” que determina el valor de un profesional. El desarrollo acelerado de la inteligencia artificial obliga a todos a reinventarse y a mantener una mente abierta hacia el aprendizaje constante, algo que va más allá de cualquier diploma de universidad.

El mensaje del director de la plataforma no deja de lado las habilidades de siempre. La empatía, una buena comunicación y la capacidad de relacionarse con los demás continúan siendo decisivas para alcanzar el éxito en cualquier empleo.

El panorama del empleo vive una transformación profunda. El prestigio de una universidad o la experiencia acumulada ya no son garantías de nada si no van acompañadas de una voluntad real de evolucionar junto a la tecnología, una idea que el director de Linkedin dejó muy clara.