Inicio Ovación Fútbol Selección argentina
Mundial Sub 20

Cuándo juega la Selección argentina vs. Nigeria en octavos de final del Mundial Sub 20: día, hora, TV y formaciones

La Selección argentina, con el mendocino Santino Andino en el plantel, se enfrentará este miércoles con su par de Nigeria, por los octavos de final del Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile.

Por UNO
El Sub 20 busca revancha ante Nigeria.

El Sub 20 busca revancha ante Nigeria.

La Selección argentina, con el mendocino Santino Andino en el plantel, se enfrentará este miércoles con su par de Nigeria, por los octavos de final del Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile.

El encuentro, que está programado para las 16:30, se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago y se podrá ver a través de DSports y Telefé. El árbitro designado fue el italiano Maurizio Mariani.

sub 20 2
Silvetti, compa&ntilde;ero de Messi en el Inter Miami, es uno de los delanteros de la Selecci&oacute;n argentina en el Mundial Sub 20.

Silvetti, compañero de Messi en el Inter Miami, es uno de los delanteros de la Selección argentina en el Mundial Sub 20.

La Selección argentina, que es dirigida por Diego Placente, se clasificó a los octavos de final luego de su impecable participación en el Grupo D, donde superó 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia. Esto le permitió ser la única selección junto con la de Japón en finalizar la primera fase con puntaje ideal.

Nigeria, por su parte, terminó por debajo de Colombia y Noruega en el Grupo F, pero gracias a los cuatro puntos acumulados consiguió avanzar como uno de los cuatro mejores terceros junto con Corea del Sur, España y Francia.

En este encuentro, la Selección argentina buscará tomarse revancha de lo ocurrido hace dos años, ya que en el último Mundial Sub 20 también tuvieron una actuación impecable en la fase de grupos, pero en los octavos de final sufrieron una sorpresiva caída 2-0 ante Nigeria.

subiabre 1
Subiabre marc&oacute; dos goles en la fase de grupos.

Subiabre marcó dos goles en la fase de grupos.

La racha negativa de la Selección argentina en el Mundial Sub 20

La Albiceleste, además, quiere aprovechar la oportunidad este Mundial Sub 20 para volver a meterse en los cuartos de final de esta competición por primera vez desde la edición de 2011 y cortar con la sequía de 14 años sin meterse entre los ocho mejores de un Mundial Sub 20.

La última vez que esto ocurrió fue en Colombia 2011 donde los chicos argentinos fueron eliminados en los penales por Portugal luego de empatar 0-0.

La Selección argentina disputó los octavos de final en 2019 y 2023, cayendo frente a Mali (5-4 en penales) y Nigeria (2-0), respectivamente.

Probables formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández o Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo; Álvaro Montoro y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Nigeria: Ebenezer Harcourt; Odinara Okoro, Haruna Aliyu, Daniel Dayemi, Amos Ochoche; Israel Ayuma, Daniel Daga; Saeed Suleiman, Nasiru Salihu, Mahir Maigana; Kparobo Arierhi. DT: Aliyu Zubairu.

Estadio: Julio Martínez Prádanos

Árbitro: Maurizio Mariani

Hora: 16:30. TV: DSports y Telefe

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas